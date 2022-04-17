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الحاج حسن يعلن لائحة "الأمل والوفاء" عن دائرة بعلبك الهرمل ويستعرض برنامجها الإنتخابي

أعلن النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة حسين الحاج حاسن، اليوم السبت، لائحة "الأمل والوفاء" عن دائرة بعلبك الهرمل، مستعرضًا برنامجها الإنتخابي.
رمز الخبر: ۶۶۱۵۳
تأريخ النشر: 16 April 2022

وقال الحاج حسن خلال مراسم اطلاق اللائحة: "سيكون حضورنا كثيفاً في يوم الانتخابات لنكون اللائحة الفائزة"، مشيرًا إلى أنّ الإنتخابات "هي محطة دافعة لمعالجة الاختلافات وتأكيد الخيارات السياسية التي جاهدنا في سبيل تحقيقها".

وأضاف الحاج حسن أن "المدخل الأسياسي لمعالجة تداعيات وأسباب الأزمة الخانقة يكمن في العمل الجاد مع جميع الفرقاء على تطوير وإصلاح النظام"، مشددًا على "منع التدخلات الخارجية التي فاقمت الازمة من خلال العقوبات والحصار".

وأكّد أنّ معالجة مشكلة الكهرباء تشكل مطلباً وطنياً ملحاً ومدخلاً رئيسياً لمعالجة الأزمة الاقتصادية، لافتًا إلى أنه على المسؤولين عدم رهن ملف الكهرباء إلى جهة خارجية واحدة تتحكم بمصير اللبنانيين وتزيد من معاناتهم تحت تهديد العقوبات وقانون قيصر.

وتابع الحاج حسن عرض البرنامج الإنتخابي مشيرًا إلى "العمل على انفاذ الاستراتيجية الصحية عبر تعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية والخاصة وتخفيض فاتورة الدواء ومكافحة الاحتكار"، بالإضافة إلى "وضع مشروع النقل المشترك موضع التنفيذ وتأمين التمويل الازم لنفق ضهر البيدر"، و"متابعة العمل من أجل اقرار قانون العفو العام".

واعتبر الحاج حسن أنه "سنبقى ننظر بأمل وتفاؤل إلى مستقبل هذا الوطن إيمانا منا بصلابة وتميز شعبه واستثنائية قدراته ومؤهلاتها"، كما وتوجه إلى أهل بعلبك الهرمل بالقول: "يا أهل بعلبك الهرمل كنا وسنبقى رهن إشارتكم وإن كنا نليق فنحن في خدمتكم".

المصدر:يونيوز

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