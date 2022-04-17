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زيلينسكي: أوكرانيا اقتربت من إكمال الإجابات على استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة الفيديو اليومية في وقت متأخر من يوم الجمعة إن أوكرانيا اقتربت من إكمال الإجابات على استبيان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
رمز الخبر: ۶۶۱۴۷
تأريخ النشر: 16 April 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده اقتربت من إكمال الإجابات على استبيان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح زيلينسكي في رسالة الفيديو اليومية في وقت متأخر من يوم امس الجمعة: "لقد اكتمل العمل تقريباً وسنقدم الإجابات قريبا لممثلي الاتحاد الأوروبي".

ويعد الاستبيان أساس محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين قد سلمت الاستبيان خلال زيارتها الأخيرة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد فترة قصيرة من بدء العميات العسكرية الروسية لأراضيها في شباط/فبراير.

وتدرس مفوضية الاتحاد الأوروبي حالياً الطلب. ويعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية طويلة ومعقدة- وحتى إذا قدمت المفوضية الأوروبية تقييماً إيجابياً، قد تمر مدة طويلة من الوقت قبل أن تبدأ مفاوضات الضم.

وتعهدت فون دير لاين بأن تكون عملية دراسة الطلب سريعة.

المصدر:يونيوز

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