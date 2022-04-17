اندلاع مواجهات مع الاحتلال بمحيط جامعة القدس وتظاهرة تجوب جامعة بيرزيت نصرة للأقصى

تواصلت احتجاجات الفلسطينيين بعد يوم من اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين، فقد اندلعت اليوم السبت مواجهات في أبو ديس شرقي القدس المحتلة، بين طلبة في جامعة القدس وجنود الاحتلال الإسرائيلي، كما نظم طلبة بجامعة بيرزيت وقفة احتجاجية.

وقمعت قوات الاحتلال طلبة جامعة القدس خلال وقفة للتضامن مع جنين والاحتجاج على اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى فجر أمس الجمعة.

وأفادت مصادر طلابية بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والأعيرة المطاطية، وكان الطلبة قد اعتصموا عند مدخل الحرم الجامعي، وتذرعت قوات الاحتلال بإلقاء الطلبة الحجارة على جنودها الموجودين على مقربة من المكان.

في هذه الأثناء، احتشد آلاف الطلبة الفلسطينيين في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية تنديدا بانتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى وقمعه الفلسطينيين في القدس والضفة.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أعلام فلسطين، ورددوا شعارات تطالب بالحرية.

المصدر:يونيوز