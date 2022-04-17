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بكين توافق على اختبار لقاحين مرشحين لمكافحة متحور اوميكرون من كورونا

اعلنت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة سينوفارم اليوم السبت، أن لقاحين مرشحين لمكافحة كوفيد - 19 طورتهما وحدات في المجموعة لمكافحة السلالة أوميكرون حازا على الموافقة على إجراء التجارب السريرية عليهما لاستخدامهما كجرعات تنشيطية في هونغ كونغ.
رمز الخبر: ۶۶۱۴۴
تأريخ النشر: 16 April 2022

ويخوض العلماء في أنحاء العالم سباقا لدراسة جرعات محدثة ضد أوميكرون بعد أن أشارت البيانات إلى أن الأجسام المضادة المتكونة من اللقاحات التي أنتجت لمكافحة السلالات القديمة تسفر عن نشاط أضعف في مجال القضاء على سلالة أوميكرون شديدة العدوى.

وقالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية في بيان إن "اللقاحين المرشحين اللذين يحتوي كل منهما على فيروس أوميكرون معطل أو مقتول والمماثلين للقاحي سينوفارم المستخدمين في الصين سيتم اختبارهما على الراشدين الذين تلقوا بالفعل جرعتين أو ثلاث جرعات من أحد اللقاحات".

المصدر:يونيوز

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