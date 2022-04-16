وزير الخارجية يستقبل نظيره البحريني ويبحث معه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

التقى وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، في الرياض.

وبحث الطرفان مسارِ العلاقات، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على كافة المستويات.

كما بحث الجانبان مسيرة العمل الخليجي المشترك والجهودَ التي تبذل لتعزيز جهود الدفع بالتعاون الخليجي المشترك إلى آفاق أشمل وأوسع، تحقيقًا لتطلعات مواطني دول المجلس لمزيد من التكامل والترابط.

بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماع، سفير البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، مدير عام شؤون وزارة الخارجية، والوفد المرافق له.

المصدر:يونيوز