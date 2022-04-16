سعّيد خلال لقائه العباسي: تركوا خزائن الدولة فارغة.. وتركوا لنا ارثا ثقيلاً

اكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، انه يجب الاهتمام بالجوانب الاجتماعية في المفاوضات مع الشركاء الدوليين لتونس، وقال: "تركوا خزائن الدولة فارغة.. وتركوا لنا ارثا ثقيلاً".

اكد الرئيس التونسي قيس سعيد انه يجب الاهتمام بالجوانب الاجتماعية في المفاوضات مع الشركاء الدوليين لتونس.

موقف سعيد جاء خلال استقباله امس الجمعة في قصر قرطاج محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، حيث قال: " تركوا خزائن الدولة فارغة .. وتركوا لنا ارثا ثقيلاً".

وتسلم سعيد خلال اللقاء القوائم المالية لسنة 2021 للبنك وتقرير مراقبي الحسابات. كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي والنقدي في تونس، وفق بيان للرئاسة.

وأكد الرئيس التونسي على "ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية في المفاوضات مع الشركاء الدوليين لتونس حتى لا يزداد الفقراء فقرا وحتى لا ينتفع بالدعم إلا من يستحقه لأن الذوات البشرية ليست مجرد أرقام ومن حقها أن تتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي من حقوق الإنسان."

وتعهد سعيد "بمواصلة العمل من أجل تطهير البلاد ومن أجل أن تكون خزائن الدولة والبنك المركزي في مستوى طموحات التونسيين بقرار وطني مستقل."

وأضاف: تركوا خزائن الدولة تقريباً فارغة.. لنا سيادتنا وتصوراتنا وإمكانياتنا. وقال: هذا هو الارث الذي ورثناه من هذه السنوات العجاف.

وتابع: هناك تقارير توضح هذا الارث الثقيل الذي تركوه ..تركوا خزائن الدولة تقريبا فارغة ولكن بإرادة واضحة سوف نواصل العمل من أجل تطهير تونس وحتى تكون خزائن الدولة وخزائن البنك المركزي في مستوى طموحات التونسيين.

كما قال سعيد إن قرار الزيادة في المحروقات اتُّخذ "كمن يقبض على الجمر".

المصدر:يونيوز