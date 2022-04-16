بكين تطلق بنجاح قمراً صناعياً لرصد بيئة الغلاف الجوي

أطلقت الصين اليوم السبت، قمراً صناعياً الى الفضاء لرصد بيئة الغلاف الجوي، وذلك من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

أرسلت الصين قمراً صناعياً لرصد بيئة الغلاف الجوي، إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي.

وانطلق صاروخ "لونغ مارش-4 سي" وعلى متنه القمر الصناعي في الساعة 2:16 صباحا (بتوقيت بكين).

ودخل القمر الصناعي في المدار. وسيضطلع بمهمة رصد جودة وبيئة الهواء وسيوفر دعم البيانات لرصد بيئة الغلاف الجوي في الصين وأبحاث تغير المناخ العالمية وتقدير غلة المحاصيل ورصد الكوارث الزراعية.

ويعد هذا الإطلاق المهمة الـ416 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش".

المصدر:يونيوز