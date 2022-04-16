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وزارة الدفاع تعلن تدمير 67 منطقة تجمع عسكرية وإسقاط مقاتلة "سو-25" أوكرانية

اعلنت وزارة الدفاع الروسية إن سلاح الجو دمر الليلة الماضية 67 منطقة تمركز فيها عناصر ومعدات عسكرية أوكرانية، كما تم إسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" جنوبي مدينة إيزيوم.
رمز الخبر: ۶۶۱۳۵
تأريخ النشر: 16 April 2022

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن قواتها دمرت 16 هدفاً عسكرياً أوكرانياً خلال العملية العسكرية الخاصة على مدار الساعات الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في افادة صحفية، إن قوات الفضاء الروسية دمرت 16 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك في منطقتي بولتافا ونيكولاييف.

وبين أنه "خلال الليل، أصيب 16 هدفاً للعدو بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو. دمرت 11 منطقة تركز فيها المعدات والأسلحة العسكرية الأوكرانية في مناطق بوفستانسكوي في منطقة أوديسا، بارفينكوفو، ليسيتشانسك، سريبنوي، بتروفسكي وأوبيتنوي".

وأوضح أنه تم تدمير مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية في منطقة نيكولاييف ، جنوب شرق بولتافا - قاعدة التخزين المركزية لأجهزة استطلاع الرادار وأجهزة الاتصالات، جنوب بولتافا - قاعدة تخزين أسلحة الصواريخ المضادة للطائرات ، في قرية جوساروفكا - منطقة تمركز الوحدات 95 أول لواء هجوم جوي منفصل.

وأصابت القوات الصاروخية والمدفعية 811 هدفا، بما في ذلك 43 مركز قيادة للقوات الأوكرانية، و 8 قوافل مزودة بوقود للمعدات العسكرية، بالإضافة إلى 760 منطقة تمركز لقوة العدو.

وبحسب كوناشينكوف، فقد "دمرت الأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، التي يتم إطلاقها من الجو، مباني إنتاج مصنع دروع في كييف وورشة لتصليح المعدات العسكرية في نيكولايف".

ولفت كوناشينكوف إلى أن قوات الطيران دمرتي 67 منطقة تمركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية خلال الليل.

واضاف: إجمالاً، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، قضت القوات الروسية على 133 طائرة، و 458 طائرة مسرة ، و 246 منظومة صواريخ مضادة للطائرات ، و 2246 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى ، و 252 قاذفة صواريخ متعددة ، و 981 قطعة مدفعية ميدانية وهاون ، و2146 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة "، بحسب المتحدث.

ودمرت الأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة التي يتم إطلاقها من الجو مباني إنتاج مصنع مدرع في كييف وورشة لتصليح المعدات العسكرية في نيكولايف، وفق المتحدث.

المصدر:يونيوز

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وزارة الدفاع تعلن تدمير 67 منطقة تجمع عسكرية وإسقاط مقاتلة "سو-25" أوكرانية
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