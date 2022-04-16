"كيم جونغ أون" يزور قبر جده المؤسس "كيم إيل سونغ" في الذكرى السنوية لميلاده

حضر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، عرضاً مدنياً ضخماً في العاصمة بيونغ يانغ، امس الجمعة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ110 لميلاد جده المؤسس للدولة "كيم إيل سونغ".

وشارك الآلاف في العرض، الذي يصادف "يوم الشمس"، أهم عطلة رسمية سنوية في البلاد، والتي يتم الاحتفال بها، بإقامة نشاطات ثقافية ورياضية واسعة النطاق.

وزار الزعيم الكري الشمالي"كيم جونغ أون"، قبر جده المؤسس للدولة "كيم إيل سونغ"، قبل أن يحضر "اجتماعا وطنيا وموكبا عاما" في ساحة "كيم إيل سونغ"، ولكنه لم يدل بأي تصريحات علنية،.

واحتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية الـ110 لميلاد مؤسس البلاد الراحل "كيم إيل سونغ"، امس الجمعة، بإقامة احتفال مسائي بالساحة الرئيسية في بيونغ يانغ، تخلله إطلاق الألعاب النارية، وشارك فيه الآلاف، الذين يرتدون الزي التقليدي الوطني.

وكان مراقبون دوليون، أعلنوا أنّ صوراً التقطتها أقمار صناعية تجارية، أظهرت استعدادات لاقامة عرض عسكري في الفترة التي سبقت العطلة، لكن لم يتم تأكيد إقامة أي عرض عسكري، حتى مساء الجمعة.

المصدر:يونيوز