اهالي المرخ والسنابس يتظاهرون نصرةً لمقاومة الشعب الفلسطيني وتضامناً مع معتقلي الرأي

يواصل البحريانيون حراكهم الشعبي للمطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين وكافة الأسرى في سجون النظام البحريني وتأكيداً على دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني.

وخرج البحرانيون في المرخ مساء امس الجمعة، في تظاهرة سلمية دعمًا لمقاومة الشعب الفلسطيني وتأكيداً على رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.

وتحت عنوان "أنقذوا سجناء البحرين"، خرج أهالي السنابس امس ايضا، في مسيرة ليلية سلمية، تضامناً مع معتقلي الرأي وللمطالبة بالافراج الفوري عنهم، وورفضاً لخطوات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

وحمل المشاركون في الاعتصامات أعلام البحرين، اضافة الى لافتات كتب على بعضها "الشعب يريد تبييض السجون" و "الحراك قائم وحرام ان يتوقف" و "البحرين مقبرة حقوق الانسان".

المصدر:يونيوز