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حصيلة ضحايا عاصفة "ميجي" ترتفع إلى 167 قتيلاً

أعلن المجلس الوطني للوقاية من المخاطر والقضاء على الكوارث الطبيعية في الفلبين ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة "ميجي" التي ضربت البلاد إلى 167 قتيلا.
رمز الخبر: ۶۶۱۳۱
تأريخ النشر: 16 April 2022

وجاء في تقرير صدر عن المجلس ونشر اليوم السبت أن "العاصفة اجتاحت 9 مناطق فلبينية يقطنها أكثر من 1,93 مليون شخص، وتم إجلاء 348,3 ألف منهم إلى مراكز إقامة مؤقتة بعد وقوع الكارثة، فيما تم إجلاء 32,9 ألف شخص إلى أماكن آمنة مسبقا".

كما أدت العاصفة إلى إصابة 8 أشخاص، فيما لا يزال 110 في عداد المفقودين، ويعود أكبر عدد من الضحايا إلى منطقة فيسايي الشرقية (151 شخصا)، ومنطقة فيسايي الغربية (11 شخصا)، ومنطقة دافاو (3 أشخاص)، ومنطقة فيسايي المركزية (شخصان).

وأضاف التقرير أن العاصفة "ميجي" ألحقت أضرارا بـ10,3 ألف منزل، تقدر كلفتها تمهيديا بـ 13,5 ألف دولار.

وسجلت الأرصاد الجوية 560 فيضانا و89 انهيارا أرضيا. وتقدر الخسائر التي تكبدتها الزراعة في 5 مناطق بـ 4,64 مليون دولار، والبنية التحتية – 133,2 ألف دولار، كما دمرت العاصفة 240 طريقا و9 جسور، وفي 76 مدينة تم تسجيل انقطاع للتيار الكهربائي، وفي 3 مدن تم قطع إمدادات المياه.

وأعلنت السلطات المحلية في 8 مناطق تعليق الدراسة في 192 مؤسسة تعليمية، ووقف العمل في 139 منشأة، وتعطيل العمل في 41 ميناء، استأنف 6 منها نشاطها فيما بعد. ولا يزال سريان مفعول حالة الطوارئ في 16 مدينة وبلدية.

كما وخصصت الحكومة 48,5 مليون بيزو (930,3 ألف دولار) لمساعدة المناطق المنكوبة.

المصدر:يونيوز

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