زيلينسكي يحذر جميع دول العالم: بوتين قد يستخدم أسلحة نووية تكتيكية

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي عن خسائر الجيش الأوكراني منذ بداية الغزو الروسي قبل نحو 50 يوما، مؤكدا مقتل ما بين 2500 و3000 جندي أوكراني، ونحو 19 ألف من القوات الروسية.

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي عن خسائر الجيش الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية قبل نحو 50 يوما، وأكد مقتل ما بين 2500 و3000 جندي أوكراني، ونحو 19 ألف من القوات الروسية.

وقال زيلينسكي، خلال مقابلة مع "سي أن أن"، يوم أمس الجمعة، إن هناك حوالي 10000 جندي أوكراني أصيبوا وأنه "من الصعب تحديد عدد الضحايا المدنيين".

وأوضح أنه "من الصعب للغاية التحدث عن عدد القتلى المدنيين، لأن هناك عدة مدن محاصرة وتشهد معارك، مثل خيرسون، وبيرديانسك، وماريوبول ولا نعرف عدد الأشخاص الذين قتلوا في هذه المدن".

وحذر قائلاً إن "جميع دول العالم" يجب أن تكون مستعدة لاحتمال أن يستخدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أسلحة نووية تكتيكية في حربه على أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي ان السفينة الروسية الحربية "موسكفا"، هي من أهم السفن الحربية الروسية في البحر الأسود.

ولا يزال زيلينسكي في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية بتاريخ 24 شباط/فبراير الماضي.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم السبت يومها ال52 حيث يواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك من أجل تحرير كامل أراضي دونباس.

المصدر:يونيوز