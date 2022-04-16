حزب الله: ما اقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك خطير لحرمة الأقصى ويمسّ بمشاعر أكثر من مليار مسلم وكل الأحرار في العالم

دان حزب الله بشدة اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها الهمجية على المصلين، معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني المنتفض في القدس المحتلة والمدافع عن حرمة الأقصى.

وقال حزب الله في بيان اليوم السبت: حزب الله يحيي شجاعة الشعب الفلسطيني وتصديه البطولي لآلة الارهاب الاسرائيلي.

وأكد ان ما اقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك خطير لحرمة الأقصى ويمسّ بمشاعر أكثر من مليار مسلم وكل الأحرار في العالم، داعيًا منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية والدول والشعوب العربية والاسلامية للقيام بواجباتها الدينية والاخلاقية تجاه هذه الممارسات الارهابية.

وفيما يلي نص البيان:

يدين حزب الله بشدة اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها الهمجية على المصلين وممارساتها العدوانية على المقدسيين وتنكيلها بهم وتخريبها لممتلكاتهم.

ويعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني المنتفض في القدس المحتلة والمدافع عن حرمة الأقصى، ويحي شجاعته وتصديه البطولي لآلة الارهاب الاسرائيلي.

ويعتبر حزب الله ان ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك خطير لحرمة المسجد الاقصى يمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم ويستفز كل الأحرار في العالم.

ويدعو حزب الله منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية والدول والشعوب العربية والاسلامية للقيام بواجباتها الدينية والاخلاقية تجاه هذه الممارسات الارهابية ولنصرة أهلنا المقدسيين وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لهم.

المصدر:يونيوز