الوضعية المعنوية للكيان المؤقت -1

إسرائيل قوة إقليمية عظمى

إسرائيل اليوم: دان شيفتن 13- 04-2022

خطوة عدوان إيران أقنعت بالحاجة الوجودية للدفاع عن النفس ضد سعي طهران للهيمنة الإقليمية المتزايدة

التوجه المقلق إزاء موجة "الإرهاب" الحالية "N12"، 10/4/2022 إيهود حمو - محلل سياسي

صحيح أنه حتى اليوم لا وجود لآلاف المتطوع الفلسطيني على لائحة الانتظار لتنفيذ هجت انتحارية (ك في ذروة الانتفاضة الثانية) ،

لكن هناك أفرادا مزودين بالسلاح وكن أن يخلقواً شعوراً مشابهاً،

تصريحات رئيس الوزراء بينيت في أعقاب العملية الإرهابية التي نفذت في تل أبيب

2022-4-8

يا مواطني إسرائيل، إنه يوم صعب.

إنهم يبتغون كسر روحنا وتمسكنا بأرضنا. لكنهم لن يفلحوا، فنحن لن ننكسر أبدًا.

أيها المواطنون الأعزاء، نشهد فترة صعبة ومليئة بالتحديات. وقد تكون طويلة. إذ استغرقت الانتفاضة الثانية عدة سنوات لكننا انتصرنا في نهاية المطاف .

وقد دامت موجة إرهاب الأفراد خلال عاميْ 2015 و2016 أكثر من سنة، وكلّفتنا 50 قتيلاً لكننا انتصرنا في نهاية المطاف. وهذه المرة سننتصر أيضًا.

سنحتاج، شعباً ودولةً، الصبر، والأعصاب القوية، واليقظة المدنية من قبل جميعنا، وفوق كل شيء الإان الراسخ بعدالة قضيتنا على هذه الأرض.

الإرهاب ليس قدرًا من عند الله عز وجل.

الخوف والهلع ليسا عبارة عن خطة عمل. فأناشد من هنا وسائل الإعلام أيضًا التحلي بالمسؤولية ورباطة الجأش وعدم بث الخوف غ الضروري لدى الجمهور. إنه ليس بمثابة برنامج واقعي، بل حياتنا، حيث نعتبر صمودنا شعباً ومجتمعًا أمراً حيوياً.

إن جوهر قوتنا في مثل هذه الأوقات يكمن في وحدتنا وتكافلنا. وسنقف معًا، لنحقق هذه المرة أيضًا الانتصار بإذن الله تعالى."

بروفيل الهجت: هجوم تل أبيب لديه الكث من خصائص الهجت السابقة

"هآرتس ،"8/4/2022 عاموس هرئيل - محلل عسكري

العملية، غت الواقع الأمني والسياسي ب الفلسطيني والإسرائيلي بصورة جذرية

تراكُُم الأحدّاث سيدفع الحكومة إلى فرض تقييدات على الحركة ب الضفة وداخل الخط الأخضر لم يكن هناك أي تحذيرات استخباراتية تفصيلية. عدم وجود تحذيرات استباقية يقُلق الأجهزة الأمنية

فالغطاء الذي أمروا الجيش والشرطة بنشره لإخد النان قبل أسبوع - نحو 20 كتيبة عسكرية وقوات شرطية في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، بهدف وقف العمليات، وإن كان له تأث مهدىء، فقد نسُيَ في أعقاب عملية تل أبيب

ولا شك في أن الأمان الشخصي للمواطن تزعزع في أعقاب صافرات سيارات الإسعاف والشرطة، وهذا هو التحدي الذي يتوجب على الحكومة، التي تعدّ أيامها الأخة، معالجته الآن.

وعلى مدار وقت طويل، تم تفس عدم الاستقرار السياسي الإسرائيلي في الدول المجاورة بأنه دليل ضعف إسرائيلي

معركة "إرهاب" متعددة الجبهات وكيف يجب على إسرائيل أن تتصرف؟

"مباط عال ،"5/4/2022 كوبي ميخائيل، وأودي ديكل - باحثان في معهد دراسات الأمن القومي المنطق الذي ينظمّ هذه المعركة هو المنطق الأساسي لمقاومة جوهر وجود دولة إسرائيل بواسطة النضال المسلح و"الإرهاب تسعى حكومة إسرائيل للمحافظة نسيج الحياة

الصراع مستمر وبعيد عن نهايته

إسرائيل اليوم، إيال زيسر 4-4- 2022

لكل واحد من هذه يوجد وقت، موسم، يوم أو موعد خاص به. تارة مع حلول الصيف وتارة مع هطول المطر، ح لا يكون الفلاحون منشغل بفلاحة الأرض.

تاريخ مع حلول شهر رمضان وتارة ح يحل عيد الفطر. تارة في يوم قيام الدولة الذي يسميه الفلسطينيون يوم النكبة، وتارة لإحياء ذكرى الهزة العربية في حرب الأيام الستة (يوم النكسة).

يدور الحديث ببساطة، عن صراع طويل على البلاد منذ اكثر من 150 سنة. صراع ب اليهود الساع للاستيطان في البلاد ولإقامة ووجود دولة فيها وب من يرفضون حقهم هذا ويسعون لتخريب مشروعهم.

لكن الجمرات التي تغذي النزاع الدموي لا تزال تشتعل. في أساسها يقبع عدم استعداد عميق للاعتراف بحق وجود دولة إسرائيل، بكونها، برأي أجزاء مهمة من الجمهور الفلسط يني – ولأسفنا أيضا في أوساط عرب إسرائيل – “كيانا ولد في الخطيئة” وأن قيامه ينطوي على “ظلم لا مغفرة له.”

150سنة صراع صهيو على البلاد هي سنوات إنجازات انتصارات كننا جميعا أن نشعر بالرضى والفخر بها. ولكن إلى جانب ذلك يجب الاعتراف بالحقيقة البسيطة بأن الصراع مستمر وبعيد عن نهايته.

يجب الامتناع من الرد الهستي

اللواء في الاحتياط يعقوب عميدرور - باحث كب في معهد القدس للاستراتيجيا والأمن 3/4/ 2022

َّ يخيل إليّ أن تقديري السابق يصح أيضا بالنسبة إلى الأحداث الأخة التي تبدو العلاقة في بينها ضعيفة، وإذا كان هناك علاقة، فهي خلق جو، وليس لأن هًذه الأحداث هي جزء من موجة مخطَّ ط لها ستُغرق إسرائيل.

ويجب أّلاّ نضخّم الردود على هذه الأعل الشنيعة، والحذر من الرد بصورة غ متوازنة، والذي يلُحق الضرر بوتة الحياة الطبيعية في إسرائيل - لأن هذا ما يطمح إليه "الإرهاب "- إلحاق الضرر بالحياة الطبيعية.

للفلسطيني: إسرائيل باقية و"ستتغلب" عليكم

يديعوت، بقلم: شمعون شيفر 03 أبريل / نيسان 2022

فقد بثت الصور مرات لا تحصى، وعناوين الصحف عن نار في الشوارع عظمت إحساس الخوف الوجودي لكثين في أوساطنا .

لم يستخلص الفلسطينيون الدرس: لن يبعدونا من هنا، لم ينجحوا في حينه، ولن ينجحوا الآن. وعمليات القتل لن تحقق أهدافهم.

سنتغلب، أغنية الاحتجاج الأمريكي التي تبنتها حركة حقوق المواطن في أمريكا، ذكرتني بالأيام الأخة في حياتنا هنا.

عميقاً في قلبي أؤمن بأننا سنتغلب ذات يوم.

لا يجوز إغراق شوارع إسرائيل بالسلاح بحجة الدفاع عن النفس افتتاحية "هآرتس ،"1/4/2022

قال بينت في شريط فيديو نشره أول أمس (الأربعاء): "أقول لكل مَن لك رخصة حمل السلاح إن هذا هو الوقت لحمل هذا السلاح". وهذه مشورة بائسة للغاية، ذلك بأن الشوارع العاجّة بالسلاح كن أن تتحول إلى شوارع قنابل موقوتة، ك أن نيات إحباط عمليات من طرف عابري سبيل، كن أن تؤدي إلى إسالة دماء كثة، إما بشكل متعمد، أو نتيجة ارتكاب خطأ، وعندها ستقع أحداث لا تحُمد عقباها

لقد أثبت الكث من الأبحاث في شتى أنحاء العالم أن زيادة حمل السلاح من طرف السكان المدني تؤدي قبل أي شيء إلى ازدياد عمليات سرقة الأسلحة والتجارة بها

لا يوجد حل سح ري لوقف "إرهاب" المقلدي ن

"يديعوت أحرونوت ،"30/3/2022 يوسي يهوشواع - محلل عسكري

لا يوجد عنوان كن مهاجمته بقوة مثل غزة أو مخيت اللاجئ في المناطق. ومن الصعب جداً تدفيع الثمن. لا توجد أدوات ضغط على العدو لأن من الصعب تحديده.

ساعة طوارئ: يجب منع "عاصفة ممتازة" للإرهاب

موقع "N12"، 30/3/2022 عاموس يادل - باحث، عسكري ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق - وأودي أفنطال - عسكري وباحث في معهد هرتسيليا لدراسات السياسات والاستراتيجيا موجة العمليات القاتلة التي اجتاحت المدن الإسرائيلية

جاءت في وقت لم تكن إسرائيل جاهزة، وبعد فترة من الهدوء النسبي عادت هذه الموجة من العمليات لتوضح

أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو ٍّ تحد سياسي - أمني من الدرجة الأولى، ولا يقّلّ خطورة عن التهديدات ا لاستراتيجية، كالنووي الإيرا وتعاظمُ قدرات الأعداء في المنطقة لا يوجد حّلّ سحري للصراع الطويل مع الفلسطيني

تسلسُل الهجت يث الخوف من المقلّدين والسؤال: هل أصبحت إسرائيل على خريطة داعش؟ هآرتس ،"29/3/2022 عاموس هرئيل - محلل عسكري

ونظراً إلى حساسية الجمهور الإسرائيلي الكبة، ولأن مشهد الهجت يذكّّر بأيام الانتفاضات، فإن كل حادثة إضافية كن أن تؤدي إلى موجة إرهاب طويلة، نسبيا، وتعكس واقعا سياسيا غ مستقر.

صحيح أن التحرك الحكومي حقق نجاحا أوليا مًعينا، لكن الشعًور باهتًزاز الأمن الشخصي هو أمر مشترك ب اليهود في المدن المختلطة، والذين رون على الطًرقاتً الأساًسية في النقب.

في كل مرة يرفع الشرق الأوسط الجديد رأسه، يظهر القديم ويحاول قطع ه معاريف ،"28/3/2022 بن كاسبيت - محلل سياسي

في كل مرة يرفع الشرق الأوسط الجديد رأسه، يظهر القديم ويحاول قطعه. هكذا كان، وهكذا يبدو أنه سيكون أيضا، وما يجب القيام به هو التوقف عن الكلام والبدء بالعمل، والتوقف عن التخطيط والبدء بالتنفيذ؛ ما يجب القيامً به هو الانتصار. لقد مررنا بظروف أصعب بأضعاف، وانتصرنا. ذلك أن شرط الانتصار، هو فهم الوضع القائم، وأنا غ متأكد أن الجميع يفهمون الوضع القائم.

يجب تصحيح هذا الخطأ بسرعة لا بعد أشهر، أو بعد أسبوع. وآمل أن تفهم هذا الحكومة الإسرائيلية بسرعة وبتصميم، فالأمر غ معقد كثاً، فقد سبق وانتصرنا في ظروف أصعب بكث.

لا للعقوبة الجعية

افتتاحية "هآرتس ،"24/3/2022

فاتخاذ خطوات صارمة للغاية في المناطق سيؤدي إلى نتيجة عكس المطلوب؛ وهي فقط ستسرّع التصعيد، بدلاً من لجمه، وستؤدي إلى تدهور الوضع الأمني للمواطن الإسرائيلي، بدلاً من استعادته.

أجراس الإنذار تدق بقوة: من الصعب كشف هجت يقوم بها أفراد لكن هذا لا ينطبق على هجوم بئر السبع "معاريف ،"23/3/2022 طال ليف - رام - مراسل عسكري

من الصعب على المؤسسة الأمنية لجم الهجت في المدينة القدة في القدس، أو في بئر السبع، بسبب نسيج الحياة المشتركة ب السكان اليهود والعرب ،

إسرائيل هي قبل كل شيء

"هآرتس ،"17/3/2022 جدعون ليفي - محلل سياسي

كراهية الأغراب والتعالي على سائر الشعوب نرضعه مع حليب أمهاتنا .

لا كن أن نتوقع أن تتصرف إسرائيل بإنسانية من دون أن تكون انتقائية. دولة تتصرف بهذه الطريقة ليست دولة إسرائيل.

الدولة التي أحاطت نفسها بأسوار مادية ك لم تفعل أي دولة أخُرى، وبأسوار قومية ودينية، لا تستطيع فتح أبوابها ب ليلة وضحاها .

المبررات موجودة دائما: الفلسطينيون يريدون تدمنا.

وراء هذا كله، تختبئ اًلافتراضات الأساسية للصهيونية: نحن شعب يعيش بمفرده، وبعد المحرقة النازية، مسموح لنا كل شيء، ومن غ المسموح لأحد أن يعظنا، إسرائيل فوق الجميع، الدولة اليهودية قبل كل شيء.

المصدر:مركز الاتحاد للابحاث والتطوير