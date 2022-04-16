اتفاق لانتاج فیلم سينمائي ايراني عماني مشترك

وعبّر مندوب سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مسقط مجيد كياني نجاد عن امله بان يشكل انتاج هذاالفيلم بداية التعاون لانتاج افلام مشتركة اخرى بين البلدين.

وقع مسؤولون سينمائيون ايرانيون وعمانيون اتفاقا في مسقط لانتاج فيلم سينمائي مشترك بعنوان "اللؤلؤ" هو الاول من نوعه بين البلدين.

واعرب رئيس الجمعية العمانية للسينما والمسرح حميد العامري أثناء حفل التوقيع، عن أمله في ان يؤدي انتاج اول فيلم سينمائي روائي بين ايران وعمان الى حدوث تحول كبير في العلاقات الثقافية بين البلدين وان يتم عرض هذا الفيلم في دور السينما العالمية.

وعبّر مندوب سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مسقط مجيد كياني نجاد عن امله بان يشكل انتاج هذاالفيلم بداية التعاون لانتاج افلام مشتركة اخرى بين البلدين.

كما اعرب احد ابرز الناشطين في مجال السينما العمانية محمد الكندي عن ارتياحه ازاء التعاون مع السينمائيين الايرانيين والاستفادة من امكانيات السينما الايرانية قائلا: ان امكانيات السينما الايرانية في العالم ونجاحها يعد فرصة مناسبة لكي يستفيد السينمائيون العمانيون من التجربة الايرانية الناجحة في هذا المجال.