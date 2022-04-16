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60 ألف مصلّ في الجمعة الثانية من رمضان ومئات المعتقلين والمصابين

رمز الخبر: ۶۶۱۱۰
تأريخ النشر: 16 April 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قالت إدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى رغم الإغلاقات واقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر يوم الجمعة، بينما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 150 جراء الاعتداء عليهم بالضرب وقنابل الغاز.

وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة، ردّد المصلون هتافات مناصرة للمسجد الأقصى، مثل "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وعقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي شرع الأهالي والمعتكفون في المسجد الأقصى بتنظيفه قبل أداء صلاة الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى، فجر يوم الجمعة، وحاولت إفراغه من المصلين بشكل كامل، ما أدّى إلى مواجهات مع شبان مرابطين فيه، أوقعت ما يقارب 150 إصابة.

وفي وقتٍ سابق أفادت مصادر في المقاومة الفلسطينية للميادين بأنّ "المقاومة تراقب وتتابع ما يجري في المسجد الأقصى، وأنها أجرت اتصالات ومباحثات مع الوسطاء".

ولفتت المصادر إلى أنّ قرار المقاومة واضح بالدفاع عن المسجد الأقصى ومنع تهويده أو تقسيمه، مشددةً على أنّ "غباء حكومة العدو ومنظومتها الأمنية وسوء تقديرها للموقف سيفجر الأوضاع".

وقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت كافة الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى باستثناء باب حطة، وأن عددا من المصلين لا يزالون محاصرين داخل المسجد الأقصى وفي مسجد قبة الصخرة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 152 حتى الآن نتيجة المواجهات المستمرة في المسجد الأقصى، وقال إن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الإسعاف التي وصلت إلى منطقة باب الأسباط.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إن الإصابات معظمها كانت جراء الاعتداء بالضرب وقنابل الغاز والأعيرة المطاطية.

وكان شهود عيان فلسطينيون قالوا إن نحو نحو 30 ألف مصلّ أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى قبل انفجار الوضع، وتحدثوا عن نصب شبانٍ متاريسَ لصد أي محاولات لمواجهة أي اعتداء من جماعات الهيكل التي هددت باقتحام المسجد لتقديم القرابين اليوم مع حلول عيد الفصح اليهودي.

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