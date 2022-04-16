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حماس: المساس بالأقصى سيشكل عامل تفجير في العالم كله

ودعت جماهير الأمتين العربية والإسلامية وعلماءهما وأحزابهما الحرة وأحرار العالم إلى "أوسع تحرك شعبي ضد الاحتلال وسياساته".
رمز الخبر: ۶۶۱۰۸
تأريخ النشر: 16 April 2022

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، امس الخميس، أن فصائل المقاومة الفلسطينية أبلغت الوسطاء أن "اقتراب الاحتلال الإسرائيلي من المسجد الأقصى سيشكل عامل تفجير ليس في فلسطين فقط بل في العالم كله".

وقال العاروري في تصريح صحفي، إن "الشعب الفلسطيني في حالة استنفار دائم في مواجهة الاحتلال"، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين سيدخلون إلى موجة جديدة عاتية من المقاومة ستطرد الاحتلال من الضفة والقدس.

وأضاف أن العمل من أجل حماية المقدسات فرض عين على كل أبناء الشعب الفلسطيني، وتابع : "لا نشتري وعود الاحتلال، ونثق بشعبنا وبقدراتنا واستعدادنا للدفاع عن الأقصى بكل ما نملك".

وأوضح العاروري، بان الشعب الفلسطيني وصل إلى مرحلة الثورة الشاملة ضد الاحتلال في الضفة والقدس والـ 48 والشتات، مشدّدًا على أن غزة "عمق الاستراتيجي في هذه المرحلة".

ولفت القيادي في "حماس" إلى أن المواطنين في الداخل المحتل هم من أقوى نقاط القوة في نضال الشعب الفلسطيني، وكان قد نهض في معركة سيف القدس نهضة عملاقة بطولية مجيدة

وأردف العاروري، أن الاحتلال يأخذ بالحسبان الدور البطولي الفلسطينيين في مناطق الـ 48، مشدّدًا على أكتافهم ينهض الرباط في المسجد الأقصى.

وألاربعاء، أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة "التعبئة الشعبية العامة في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني، في الشتات والداخل الفلسطيني"، داعيةً جماهير الشعب الفلسطيني إلى "أعلى درجات الجاهزية للخروج بمئات الآلاف في كل مكان"

وقالت الفصائل، في بيان، إنّها "قررت إبقاء غرفة العمليات المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم"، مؤكدةً "وحدتها في مواجهة الاحتلال والعدوان".

ودعت جماهير الأمتين العربية والإسلامية وعلماءهما وأحزابهما الحرة وأحرار العالم إلى "أوسع تحرك شعبي ضد الاحتلال وسياساته".

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