المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة النزعة المعادية للإسلام لدى الصهاينة

وأدانت الأمانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية بشدة الاعتداء الوحشي والجبان من قبل المجرمين الصهاينة قتلة الأطفال، على المصلين في المسجد الأقصى وتدنيس القبلة الأولى للمسلمين.

شددت الأمانة الدائمة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية على أن الطبيعة الإرهابية والمعادية للإسلام للصهاينة أثبتت مرة أخرى أن هذا الكيان غير الشرعي والمؤقت والمحتل لا ينبغي الحديث معه إلا من خلال المقاومة والنضال.

وأدانت الأمانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية بشدة الاعتداء الوحشي والجبان من قبل المجرمين الصهاينة قتلة الأطفال، على المصلين في المسجد الأقصى وتدنيس القبلة الأولى للمسلمين.

وصرحت الأمانة الدائمة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية: إن الإجراءات الخائنة التي قامت بها بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الصهاينة لم تخيب آمال الشعب ولاسيما الشبان الفلسطينيين، بل ضاعفت من حماس وتصميم الشعب الفلسطيني للدفاع عن أرضه وتحرير كل التراب الفلسطيني.

ودعت الأمانة جميع البرلمانات في العالم ومنظمات حقوق الإنسان واحرار العالم وأنصار الحقوق الفلسطينية الى مساعدة الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه المشروعة من خلال إدانة عدوان الكيان الصهيوني العنصري ضد الفلسطينيين المظلومين ودعم مقاومتهم البطولية ضد الاحتلال من خلال المشاركة في مسيرة يوم القدس العالمي.