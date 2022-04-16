العميد قاآني: ندعم كل من يحارب الكيان الصهيوني

اننا سنواجه الصهاينة بكل حزم في اي مكان نختاره وانهم اصغر من أن يكونوا ندا لنا، مؤكدا انه يجري التسريع في نهاية الكيان الصهيوني .

تحدث قائد قوات القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية في ايران عن العمليات الاخيرة التي نفذها الفلسطينيون في الاراضي المحتلة وقال: اننا ندعم وسنواصل الدعم لكل مجموعة في العالم تقارع الكيان الصهيوني .

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد العميد محمد حجازي قال اسماعيل قاآني ان الشبان الفلسطينيين الذين ينفذون العمليات اليوم ضد الصهاينة هم الطاقات الكامنة في ارض فلسطين ، مشيرا الى ان عملياتهم الفدائية اربكت منظومات الكيان الصهيوني .

وأضاف: اننا سنواجه الصهاينة بكل حزم في اي مكان نختاره وانهم اصغر من أن يكونوا ندا لنا، مؤكدا انه يجري التسريع في نهاية الكيان الصهيوني .

كما تطرق العميد قاآني الى المقاومة في اليمن وقال: ان الرئيس اليمني الفاشل والذي غادر بلاده بأمر من السعودية واعوانها، ترك اليمن بلا ادارة لكن شباب حركة انصار الله وطوال نحو ثماني سنوات اداروا البلاد وصمدوا في الحرب عندما كان أقوى سلاح لديهم هو ال "ار بي جي" ، مؤكدا ان ابطال اليمن اليوم يصنعون معظم الاسلحة التي يستخدمونها داخل بلادهم، ومن بينها الصاروخ الذي يبلغ مداه أكثر من الف كيلومتر والطائرات المسيرة التي تحلق على مسافة أكثر من الف و500 كيلومتر، وكل ذلك ينتج بامكانات ذاتية داخل الانفاق وتحت قصف العدو.

واشار الى ان التوصيات التي اعلنها قائد الثورة الاسلامية بشان انهاء الحرب في اليمن تنطلق من نوايا خيرة ، واذا كان هناك عقل لدى السعودية فعليها ان تنهي الحرب على اليمن باسرع وقت .