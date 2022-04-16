آخر التطورات في الضفة الغربية والقدس المحتلة

حيث لازال الكيان الصهيوني يواصل سياساته القمعية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة مع ارتفاع عدد الشهداء الذين سقطوا على يد قوات الاحتلال منذ عدة أيام حتى اليوم.

فشلت قوات الاحتلال الصهيوني من منع المصلين الفلسطينيين اليوم من أداء صلاتهم في المسجد الأقصى بالرغم من محاولات المستوطنين القيام بذلك لأداء طقوسهم الصهيونية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح مراسل تسنيم في مدينة القدس المحتلة اسماعيل مسلماني أن المصلين الفلسطينيين لبوا نداءات المرجعيات الدينية والسياسية لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وفشلت قوات الاحتلال الصهيوني من منعهم من أداء الصلاة في هذا المكان المقدس.

‏حيث لازال الكيان الصهيوني يواصل سياساته القمعية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة مع ارتفاع عدد الشهداء الذين سقطوا على يد قوات الاحتلال منذ عدة أيام حتى اليوم.