متحدث الحكومة: منح تاشيرات مجانية لمشجعي كاس العالم 2022

واكد المتحدث باسم الحكومة، ان هذا القرار يسهم بشكل مؤثر في استقطاب مشجعي المونديال لزيارة ايران، وتطوير قطاع السياحة في البلاد.

اعلن المتحدث باسم الحكومة "علي بهادري جهرمي"، عن قرار مجلس الوزراء (الايراني) القاضي بمنح تاشيرات مجانية لمشجعي مونديال قطر 2022 القادمين من هذا البلد خلال تاريخ اقامة البطولة، والمزمع من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

وفي تغريدة له على موقع توتير، اشار "بهادري جهرمي" الى قرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاربعاء حول الغاء رسوم التاشيرات بالنسبة للمسافرين القادمين، خلال فترة اقامة كاس العالم 2022، الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بدءأ من دولة قطر.

واكد المتحدث باسم الحكومة، ان هذا القرار يسهم بشكل مؤثر في استقطاب مشجعي المونديال لزيارة ايران، وتطوير قطاع السياحة في البلاد.