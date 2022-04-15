النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۹مشاهدات
‍ پ

متحدث الحكومة: منح تاشيرات مجانية لمشجعي كاس العالم 2022

واكد المتحدث باسم الحكومة، ان هذا القرار يسهم بشكل مؤثر في استقطاب مشجعي المونديال لزيارة ايران، وتطوير قطاع السياحة في البلاد.
رمز الخبر: ۶۶۰۹۸
تأريخ النشر: 14 April 2022

اعلن المتحدث باسم الحكومة "علي بهادري جهرمي"، عن قرار مجلس الوزراء (الايراني) القاضي بمنح تاشيرات مجانية لمشجعي مونديال قطر 2022 القادمين من هذا البلد خلال تاريخ اقامة البطولة، والمزمع من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

وفي تغريدة له على موقع توتير، اشار "بهادري جهرمي" الى قرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاربعاء حول الغاء رسوم التاشيرات بالنسبة للمسافرين القادمين، خلال فترة اقامة كاس العالم 2022، الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بدءأ من دولة قطر.

واكد المتحدث باسم الحكومة، ان هذا القرار يسهم بشكل مؤثر في استقطاب مشجعي المونديال لزيارة ايران، وتطوير قطاع السياحة في البلاد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
متحدث الحكومة: منح تاشيرات مجانية لمشجعي كاس العالم 2022
ايران تحلّ بالمركز السابع بين الدول الاقل ديونا في العالم
الهام علييف : ممر اذربيجان الجديد يمرّ بايران وصولا الى الاسواق العالمية
بالصورة: الشعب الافغاني يمطر باب السفارة الايرانية في كابول بالزهور
بلدية قم تقدم خدماتها في مجال الري والمساحات الخضراء الى العراق
وزير الجهاد الزراعي يؤكد على استخدام التكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي
الاحتلال والارهاب والهجوم الخارجي تهديدات اساسية لامن النساء في الشرق الاوسط
محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الايراني والاوكراني
الرئيس رئيسي: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8%