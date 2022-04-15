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بالصورة: الشعب الافغاني يمطر باب السفارة الايرانية في كابول بالزهور

رمز الخبر: ۶۶۰۹۵
تأريخ النشر: 14 April 2022

نظم جمع من المواطنين الافغان، صباح اليوم الاربعاء، وقفة جماهيرية امام السفارة الايرانية في كابول وامطروا مدخل السفارة بالزهور؛ تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الايراني في مواجهة المؤمرات التي تحاك ضد البلدين.

وندد ابناء الشعب الافغاني خلال هذا التجمع، بالاعتداء الذي شنته زمر فتنوية على المراكز الدبلوماسية في بلادهم، واصدروا بيانا عقب تقديم الزهور الى كوادر السفارة الايرانية في كابول؛ دعوا فيه الشعبين الايراني والافغاني الى التحلي بالوعي في مواجهة عدوهما المشترك.

واعلنت المجموعات المشاركة في هذه الوقفة الجماهيرية عبر بيانها : بعد ما قام به بعض الفتنويين امس، من رشق مدخل القنصلية الايرانية في هرات بالحجارة، فنحن اليوم نرش الزهور على مدخل سفارة ايران في كابول، لنعبر عن مشاعرنا بالاخوة والصداقة حيال هذا البلد.

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بالصورة: الشعب الافغاني يمطر باب السفارة الايرانية في كابول بالزهور
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