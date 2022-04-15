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بلدية قم تقدم خدماتها في مجال الري والمساحات الخضراء الى العراق

"لقد بدأنا بالفعل العمليات التنفيذية بالتعاون مع فريق الهلال الأحمر المقيم في المستشفى، لجمع المعلومات الميدانية والمناخية ونوعية النباتات التي تتناسب مع طبيعة المناخ في النجف الأشرف".
رمز الخبر: ۶۶۰۹۳
تأريخ النشر: 14 April 2022

أعلن المدير التنفيذي لقسم البستنة والمساحات الخضراء في بلدية قم "بيام جواديان"، ان البلدية ستقدم خدماتها في مجال الري وانشاء المساحات الخضراء الى الجمهورية العراقية.

واوضح "جواديان" في تصريح له بهذا الشأن، ان الخبراء المنتسبين الى بلدية قم سيقومون بتصميم شبكات مياه وزراعة مساحات خضراء واسعة بمستشفى الإمام علي (ع) في محافظة النجف الأشرف.

ولفت ان إيران بادرت الى إنشاء مستشفى الإمام علي عليه السلام في مدينة النجف الأشرف، التي افتتحت بواسطة جمعية الهلال الأحمر الايراني، وقام الخبراء في بلدية قم (جنوبي العاصمة طهران) بتصميم شبكات المياه وزراعة مساحات خضراء واسعة في هذه المستشفى؛ حسب ما ورد في الموقع الالكتروني لبلدية قم.

وصرح رئيس بلدية قم، "لقد بدأنا بالفعل العمليات التنفيذية بالتعاون مع فريق الهلال الأحمر المقيم في المستشفى، لجمع المعلومات الميدانية والمناخية ونوعية النباتات التي تتناسب مع طبيعة المناخ في النجف الأشرف".

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بلدية قم تقدم خدماتها في مجال الري والمساحات الخضراء الى العراق
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