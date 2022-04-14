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متحدث الحكومة: قائد الثورة يثق بالشباب لحل مشاكل البلاد

ان إعراب قائد الثورة عن سروره ازاء الحضور الواسع للشباب في مجموعة ادارة البلاد، مؤشر لثقته بالشباب لحل مشاكل البلاد.
رمز الخبر: ۶۶۰۸۸
تأريخ النشر: 13 April 2022

اعتبر المتحدث باسم الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي بهادري جهرمي، سرور قائد الثورة الاسلامية ازاء الحضور الواسع للشباب في ادارة البلاد مؤشرا لثقته بهم في حل مشاكل البلاد.

وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له على موقع تويتر مساء الثلاثاء في الاشارة الى تغريدة سابقة له حول معدل اعمار الشباب في الحكومة الثالثة الحالية بالمقارنة مع الحكومة الثانية عشرة السابقة: ان إعراب قائد الثورة عن سروره ازاء الحضور الواسع للشباب في مجموعة ادارة البلاد، مؤشر لثقته بالشباب لحل مشاكل البلاد.

وكان قائد الثورة الاسلامية قد اعرب خلال استقباله مجموعة من مسؤولي الدولة عن سروره للحضور الواسع للشباب في مجموعة ادارة البلاد ودعا جميع المسؤولين للحذر تماما من امرين مضرين هما "الغرور" و"الانفعال" وقال: ان الغرور بسبب المنصب والنجاحات والاغترار بعناية الباري تعالى او اي مصدر اخر، يعد "بداية الهزيمة" و"مقدمة السقوط الداخلي والاجتماعي والعملي" للانسان ومع ايجاد الوهم والتكبر يبتعد المسؤول عن الشعب.

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