وفد ايراني يلتقي في اربيل مسعود بارزاني وعددا من كبار المسؤولين الاكراد

وتباحث الجانبان في هذه اللقاءات، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة والعراق واقليم كردستان؛ مع التاكيد على توسيع العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

التقى وفد ايراني يقوده سفير الجمهورية الاسلامية السابق لدى العراق "حسن دانائي فرد"، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني "مسعود بارزاني" وعددا من كبار المسؤولين في اقليم كردستان العراق.

وافاد مراسل "ارنا" في بغداد، ان الوفد الايراني الذي وصل الى اربيل امس الاول (الاحد 10 نيسان)، اجرى على مدى يومين مباحثات مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني "مسعود بارزاني" وكلا من رئيس الحكومة في اقليم كردستان العراق "مسرور بارزاني" ورئيس الاقليم "نيجرفان بارزاني".

وتباحث الجانبان في هذه اللقاءات، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة والعراق واقليم كردستان؛ مع التاكيد على توسيع العلاقات الثنائية في كافة المجالات.