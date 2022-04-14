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الرئيسي يؤكد الجدية في متابعة صياغة الوثيقة الشاملة لتطوير المجلس الاعلى للثورة الثقافية

ان المجتمع بصورة عامة خاصة النخب والذين يحملون الهاجس الثقافي، يتوقعون من هذا المجلس اجراءات شاملة وحكيمة.
رمز الخبر: ۶۶۰۸۲
تأريخ النشر: 13 April 2022

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان المجلس الاعلى للثورة الثقافية سيتابع بجدية صياغة الوثيقة الشاملة لتطوير هذا المجلس في سياق توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية.

واشار الرئيس آية الله رئيسي في تصريحه اليوم الثلاثاء خلال اول اجتماع للمجلس الاعلى للثورة الثقافية في العام الايراني الجديد (بدا في 21 اذار/مارس) الى شعار العام وهو "الانتاج المعرفي والمولد لفرص العمل"، واعتبر نهج هذا المجلس في الفصل الجديد بانه يتمثل في ممارسة الانشطة وبذل الجهود لتحقيق السياسات المعلنة من قبل قائد الثورة الاسلامية ومنها شعار العام وقال: انه وفي ضوء الامر الصادر من سماحة قائد الثورة الاسلامية فمن المتوقع ان يستخدم المجلس الاعلى للثورة الثقافية اقصى جهوده وتدبيره في هذا السياق.

وثمّن رئيس الجمهورية الجهود المبذولة لصياغة وثيقة تطوير المجلس الاعلى للثورة الثقافية، واعتبر هذه الوثيقة خريطة الطريق لهذا المجلس وقال: ان المجلس الاعلى للثورة الثقافية يتابع صياغة هذه الوثيقة الشاملة في اطار توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية.

واضاف آية الله رئيسي: ان المجتمع بصورة عامة خاصة النخب والذين يحملون الهاجس الثقافي، يتوقعون من هذا المجلس اجراءات شاملة وحكيمة.

واشار رئيس الجمهورية في ختام تصريحه الى اهداف الحكومة في مجال تحقيق شعار العام وقال: ان المتوقع مضاعفة الاعمال المعرفية وان تصبح جميع الانشطة الاخرى في الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية وامثالها ماضية حول محور العلم ومبنية على تكنولوجيا اليوم.

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