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المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال ومستوطنيه من اقتحام الأقصى

ونعت الشهداء الذي ارتقوا خلال الأيام الماضية في معركة الشعب الفلسطيني المتواصلة ضد الاحتلال، مؤكدًا أن "هذه الدماء لن تذهب هدرًا".
رمز الخبر: ۶۶۰۸۱
تأريخ النشر: 13 April 2022

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه من الإقدام على تنفيذ اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه والذبح فيه فيما يسمى بـ"عيد الفصح"، مؤكدةً أنه على قيادة العدو تتحمل المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه الخطوة التهويدية الخطيرة.

وشدّدت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها، على أن جرائم الإعدام بدم بارد التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق المواطنين، ستواجه بتصعيد المواجهة مع المحتل في كل الميادين، موضحًا أن المعركة مع الاحتلال مفتوحة وشاملة في كل ساحات فلسطين.

ونعت الشهداء الذي ارتقوا خلال الأيام الماضية في معركة الشعب الفلسطيني المتواصلة ضد الاحتلال، مؤكدًا أن "هذه الدماء لن تذهب هدرًا".

المصدر: فلسطين اليوم

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