إصابة 13 شخصًا بإطلاق نار في محطة قطارات بنيويورك

وقال مسؤولون إن الجرحى نُقلوا إلى جامعة نيويورك لانجون في بروكلين ومستشفى ميثوديست، كما طلب من سكان نيويورك الابتعاد عن هذه المنطقة من أجل سلامتهم.

أصيب 13 شخصًا في إطلاق نار داخل محطة قطارات في "Sunset Park" ببروكلين في مدينة نيويورك، حسبما أفادت شرطة المدينة.

وأشارت المصادر إلى أنَّ المشتبه به كان يرتدي قناع غاز وسترة عمال بناء برتقالية اللون، وفقًا لشاهد عيان، ويُعتقد أنَّه فجر قنبلة الدخان قبل لحظات من إطلاق النار.

وأظهرت كاميرات المراقبة في المكان لقطات ركاب يصرخون وهم يتدافعون على الرصيف بمجرد فتح أبواب القطار وتصاعد سُحبٍ من الدخان من داخله.



وأظهرت أيضًا صور على مواقع التواصل الاجتماعي جرحى ملطخين بالدماء على أرضية محطة الأنفاق.

وأوضح متحدث باسم الدفاع المدن أنَّه عُثر على "عبوات ناسفة لم تنفجر"، لكن شرطة نيويورك عبر تويتر أكَّدت أنَّه لا وجود لأي أجهزة متفجرة فعالة فيما يخص الحادثة.

وقال مسؤولون إن الجرحى نُقلوا إلى جامعة نيويورك لانجون في بروكلين ومستشفى ميثوديست، كما طلب من سكان نيويورك الابتعاد عن هذه المنطقة من أجل سلامتهم.

ولا يزال المسلح المشتبه به طليقًا، ويُعتقد أنه فرَّ من مكان الحادث، ولم تُعرف حتى الآن دوافعه.

وفي الربع الأول من عام 2022، ارتفع عدد عمليات إطلاق النار في نيويورك من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقًا لأرقام شرطة نيويورك الصادرة الأسبوع الماضي.