رئيس الجمهورية: الاتفاق مع صندوق النقد من شأنه الدفع قدماً في عودة الإزدهار

اكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ان لا مكان لليأس في تفكيري وفي المدة المتبقية من العهد، ولا احد يعتبر انني سأتوقف عن العمل في سبيل تحقيق التعافي.

وقال الرئيس عون بعد استقباله في قصر بعبدا وزير الصناعة جورج بوشكيان "علينا جميعا ان نتجند من اجل الصعود من قعر الهاوية التي نحن فيها، نتيجة قتل الإنتاج في اقتصادنا". وشدد على ان القطاع الصناعي هو في طليعة القطاعات التي يعول عليها للتعافي.

وأمل الرئيس عون في ان يكون هناك ازدهار للمنتجات الصناعية، الامر الذي من شأنه ان يساهم في عودة الازدهار، مشيرا الى ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه ان يدفع قدما في هذا الاتجاه، كاشفا ان "قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق، ويبدأ الصندوق في مساعدتنا، حيث تعود الدورة الاقتصادية الى الدوران من جديد".

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تنفيذ قانون الكابيتال كونترول، إضافة الى التدقيق الجنائي، مذكرا بالعوائق التي وضعت في طريقهما وكيف عمل على تذليلها، كاشفا انه "لو تم اعتمادهما منذ نحو سنتين لكنا في افضل من الواقع الحالي".

المصدر:يونيوز