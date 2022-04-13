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صيد السمك وسيلة للتغلب على ساعات الصيام الطويلة

يجد هواة الصيد بالصنارة، في نهار شهر رمضان وحتى ليله مُتَّسعا مُستحبّا، لمزاولة هوايتهم التي يعتبرونها ترويحا عن النّفس لا يضاهيه ترويح.
رمز الخبر: ۶۶۰۷۵
تأريخ النشر: 13 April 2022

كثيرة هي الهوايات التي يمكن للتونسي أن يقضي فيها اوقات فراغه كالرياضة او الصيد او الجلوس في مناطق خضراء وهو ما يتطلب حسب المواطنين مزيداً من العناية بهذه الاماكن.

ساعات الصوم الطويلة يقضيها بعض التونسيين في ممارسة هوايتهم التي يرون انها قادرة على تمضية الوقت قبل الافطار. ومن هؤلاء هواة الصيد بالصنّارة، هواية تتطلب الكثير من الصبر والانتظار لساعات علّ صبرهم يتوج بسمكة تمثل لهم فوزا عظيما.

بعض هواة الصيد بالصنارة يجدون في نهار رمضان وحتى ليله مُتَّسعا مُستحبّا لمزاولة هوايتهم التي يعتبرونها ترويحا عن النّفس لا يضاهيه ترويح.

صنارة وطُعمٌ وصبر.. وكثير من الهدوء والسكون.. وحتى التأمّل، فالصيد البحري بأنواعه يؤكد محبوه أنه يجعلُهم يتحلون بالصبر ويخفف عنهم كل ضغط نفسي ورتابة، فساعات التأمّل الطويلة في البحر يشبع النفس والذهن راحة ونقاء حسب قولهم.

المصدر:يونيوز

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صيد السمك وسيلة للتغلب على ساعات الصيام الطويلة
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