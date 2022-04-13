صيد السمك وسيلة للتغلب على ساعات الصيام الطويلة

يجد هواة الصيد بالصنارة، في نهار شهر رمضان وحتى ليله مُتَّسعا مُستحبّا، لمزاولة هوايتهم التي يعتبرونها ترويحا عن النّفس لا يضاهيه ترويح.

كثيرة هي الهوايات التي يمكن للتونسي أن يقضي فيها اوقات فراغه كالرياضة او الصيد او الجلوس في مناطق خضراء وهو ما يتطلب حسب المواطنين مزيداً من العناية بهذه الاماكن.

ساعات الصوم الطويلة يقضيها بعض التونسيين في ممارسة هوايتهم التي يرون انها قادرة على تمضية الوقت قبل الافطار. ومن هؤلاء هواة الصيد بالصنّارة، هواية تتطلب الكثير من الصبر والانتظار لساعات علّ صبرهم يتوج بسمكة تمثل لهم فوزا عظيما.

بعض هواة الصيد بالصنارة يجدون في نهار رمضان وحتى ليله مُتَّسعا مُستحبّا لمزاولة هوايتهم التي يعتبرونها ترويحا عن النّفس لا يضاهيه ترويح.

صنارة وطُعمٌ وصبر.. وكثير من الهدوء والسكون.. وحتى التأمّل، فالصيد البحري بأنواعه يؤكد محبوه أنه يجعلُهم يتحلون بالصبر ويخفف عنهم كل ضغط نفسي ورتابة، فساعات التأمّل الطويلة في البحر يشبع النفس والذهن راحة ونقاء حسب قولهم.

المصدر:يونيوز