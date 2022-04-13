الدفاع: قواتنا استهدفت 6 مواقع للقوات الأوكرانية

وقال كوناشينكو في بيان اليوم الثلاثاء، "استهدفت وحدات المدفعية الروسية 6 مواقع لوحدات اللواء 24 الأوكراني في بلدة بوباسنا الواقعة في دونيتسك. وقتل نتيجة الضربات أكثر من 120 جنديا وتم تدمير 11 مدرعة و14 سيارة عسكرية".

وأضاف "دمرت القوات الجوية الروسية 38 موقعا عسكريا أوكرانيا من بينها: مستودع ذخيرة في توشكوفكا في ضواحي لوغانسك، و8 مناطق لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية في بلدات جلازونوفكا وبياتيغورسك وبريشيب في ضواحي خاركوف".

وتابع قائلا، "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين فوق بلدتي أوتشاكوف ونيكولاييف".

المصدر:يونيوز