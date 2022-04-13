الوزير حمية بعد اجتماع مع وفد ملاحي ايطالي: ازمة لبنان عابرة وبالتكامل مع الأصدقاء سنتخطاها

اعلن وزير النقل علي حمية أن وزارته تعمل مع الجانب الايطالي على اعداد مذكرة تفاهم بين مديريتي الطيران المدني في كلا البلدين لرسم اطار من العلاقات لسنوات مقبلة.

وأشار حمية بعد اجتماع مع وفد من الهيئة العامة للطيران المدني الايطالي برئاسة مديرها المحامي بيار لويجي دي بالما انه تلقى دعوة رسمية لزيارة المرافق العامة الايطالية للإطلاع ميدانياً، وهذا كله يأتي ضمن اطار خطة تفعيل المرافق العامة التابعة للوزارة.

وشدد حمية على أن ازمة لبنان عابرة "وبالتفاعل والتكامل مع الدول الصديقة سنتخطاها بإعتبار موقع لبنان الجغرافي على الساحل الشرقي للبحر المتوسط يلعب دوراً محورياً في المنطقة".

بدوره، اعرب نائب المدير العام للطيران المدني الايطالي فابيو نيكولاي عن استعداد بلاده لدعم الطيران المدني اللبناني في مجالي السلامة والأمن، التي تنفذه المديرية العامة للطيران المدني في لبنان وهيئة الطيران المدني الإيطالية في سبيل تفعيل وتعزيز مشروع التوأمة.

المصدر:يونيوز