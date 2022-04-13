إنقاذ مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط

تمكنت فرق الإنقاذ قبل يومين من تقديم العون لعدد من المهاجرين العالقين في البحر الأبيض المتوسط.

وقد تم استدعاء سفينة الإنقاذ "سي-ووتش" للمشاركة في عمليات الإنقاذ خلال الأيام الماضية حيث تمّ اكتشاف عدد من المهاجرين في مأزق وسط البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت منظمة الإنقاذ إلى أنه وعلى الرغم من بذلها لقصارى جهودها، إلا أنها لم تتمكن من إنقاذ الجميع ودعت إلى توفير ملاذ آمن للمهاجرين الذين تم إنقاذهم للنزول في موانئ أوروبية.

وقالت منظمة "سي ووتش"، قمنا بكل ما في وسعنا، لكن الناجين أخبرونا أن بعضهم لم يتمكن من النجاة. وأولئك الذين نجوا رأوا رفاقهم المسافرين يموتون. لقد عانوا الكثير، والآن يتعين عليهم النزول في ميناء آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها "سي ووتش" عملية إجلاء لخمسة أشخاص يعانون من مشاكل صحية، من بينهم نساء حوامل.

وقد تمت عملية الإنقاذ مساء السبت الـ 10 نيسان/أبريل وصباح الإثنين الـ 11 نيسان/أبريل.

وقالت منظمة الإنقاذ إن 205 أشخاص ظلوا على متن سفينتهم بعد أن تم إنقاذهم.

المصدر:يونيوز