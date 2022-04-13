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تشييع حاشد للشهيد علي الرز الذي قضى في انفجار بنعفول جنوب لبنان

شيّعت حركة أمل وكشافة الرسالة الإسلامية الشهيد علي الرز الذي قضى في الانفجار العرضي في مركز متطوعي الدفاع المدني التابع لجمعية الرسالة للاسعاف الصحي في بلدة بنعفول جنوب لبنان.
رمز الخبر: ۶۶۰۶۹
تأريخ النشر: 13 April 2022

وشارك في التشيّيع حشدٌ من مسؤولي حركة أمل يتقدمهم عضو كتلة التنميية والتحرير النائب هاني قبيسي، ممثلًا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية، ولفيفًا من العلماء وقيادات حزبية وفعاليات اجتماعية وحشدٍ من أبناء بلدة بنعفول والجوار.

مراسم التشيّيع انطلقت من النادي الحسيني في البلدة بعد احتفال تأبيني ألقى فيه مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله كلمة باسم الحركة، نوه فيها بمناقبية الراحل ومسيرته الرسالية.

وجاب موكب التشييع شوارع البلدة، وصولًا إلى مدافنها حيث أدّى الصلاة على جثمان الشهيد، الشيخ حسن عبد الله، ليوارى بعدها الثرى.

وكانت حركة أمل قد أعلنت حركةأن انفجار بنعفول الذي وقع فجر الثلاثاء في بلدة بنعفول في قضاء صيدا جنوب لبنان، نتيجةً لاحتكاك كهربائي، نشب حريق أدى إلى إنفجار قوارير الأوكسيجين المخزّنة في المبنى، كانت مخصصة لحالات كورونا في البلدة.

وأوضح البيان أن الانفجار وقع في مبنى ملاصق لمبنى بلدية بنعفول الجنوبية، والذي يشغل جزء منه الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية.

وأشار البيان إلى أنه وعلى أثر الانفجار، استشهد على الرز نجل رئيس البلدية توفيق، بالإضافة إلى وقوع عدد من المصابين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى الراعي في صيدا.

وكان الجيش اللبناني قد فرض طوقاً أمنياً في محيط الانفجار، فيما تتواصل جهود الدفاع المدني اللبناني للبحث بين الأنقاض عن مصابين أو ضحايا.

وأدى الانفجار إلى تدمير مبنى البلدية، في وقت فتحت القوى الامنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر:يونيوز

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تشييع حاشد للشهيد علي الرز الذي قضى في انفجار بنعفول جنوب لبنان
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