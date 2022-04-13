الدفاع الروسية: القوات المسلحة دمرت 38 هدفاً اوكرانيا واسقطت طائرتين مسيرتين

وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت مقاتلات ومروحيات القوات الجوية الروسية بتدمير 38 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها مستودعا للذخيرة في مقاطعة لوهانسك، و8 أماكن لتكديس العتاد العسكري في مقاطعة خاركوف".
وأضاف كوناشينكوف: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقتي أوتشاكوف ونيكولايف".
وتابع كوناشينكوف: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية: 130 طائرة، و99 مروحية، و244 منظومة صواريخ، و445 طائرة مسيرة، و2153 دبابة ومدرعة، و241 راجمة صواريخ، و924 مدفعية ميدان وهاون، و2063 وحدة مركبة عسكرية خاصة".
المصدر:يونيوز