بوتين: يمكننا العمل بشكل أسرع في اوكرانيا.. وكييف انحرفت عن اتفاقيات إسطنبول

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن مخاطر تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي قد تزداد على المدى المتوسط والطويل.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عقد بعد محادثاتهما في قاعدة "فوستوشني" الفضائية في الشرق الأقصى الروسي اليوم الثلاثاء: "الاقتصاد الروسي مستقر وفعال للغاية، عاد سعر صرف الدولار إلى معايير ما قبل بدء العملية، على الرغم من احتمال زيادة المخاطر على المدى المتوسط والطويل. على أي حال، فإن معارضي روسيا سيزيدون من تفاقم أنشطتهم".

وأعلن بوتين أن روسيا يمكنها العمل في أوكرانيا بشكل أسرع، ولكن هذا سيؤدي إلى اشتداد الأعمال القتالية، والكثير من الخسائر. وأوضح "بالنسبة لمسار العملية نفسها. كثيرا ما أسمع السؤال: هل من الممكن أن تكون أسرع؟ .. نستطيع، هذا يعتمد على شدة القتال. ومع الأسف فإن شدة الأعمال القتالية، مرتبطة بطريقة ما بالخسائر"، وأضاف "مهمتنا هي تحقيق جميع الأهداف المحددة وتقليل هذه الخسائر. وسنتصرف بهدوء، حسب الخطة التي اقترحتها، في الأساس، هيئة الأركان".

وعن المفاوضات مع اوكرانيا، قال بوتين إن أوكرانيا انحرفت عن اتفاقيات إسطنبول في مفاوضاتها مع روسيا وأعادت عملية التفاوض إلى طريق مسدود. وقال "الجانب الأوكراني انحرف عن اتفاقات إسطنبول. هناك الآن مطالبات بشأن الأمن. وقضايا تسوية العلاقات المتعلقة بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ودونباس تخرج من نطاق هذه الاتفاقيات. أي أنهم عادوا مرة أخرى إلى طريق مسدود لأنفسهم ولنا جميعًا".

وأعلن بوتين أنه يتفق الرئيس الروسي مع ما يطرحه الكثيرون، حول أن الولايات المتحدة مستعدة لمحاربة روسيا، حتى آخر مواطن أوكراني. وقال "يقول الكثيرون، إن الولايات المتحدة مستعدة لقتال روسيا حتى آخر مواطن أوكراني، وهذا ما يقال عندنا. في الواقع، هو كذلك".

المصدر:يونيوز