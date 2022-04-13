طوابير أمام الأفران في مختلف المناطق رغم الوعود بحل أزمة الطحين

تجمع مئات المواطنين اللبنانيين في مختلف المناطق في طوابير طويلة أمام الأفران، بعد أن حذر أصحاب المطاحن والمخابز من أن الحكومة لم تفتح الاعتمادات اللازمة، التي وعدت بها منها فترة طويلة، للخبز المدعوم.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن الحكومة اللبنانية وافقت على صرف 15 مليون دولار كحل مؤقت لأزمة النقص المتزايد في القمح بالبلاد.

وأضاف ان الحكومة ستصرف 15.3 مليون دولار كائتمان لاستيراد القمح "كحل لمشكلة الخبز المدعوم"، لافتاً إلى أن الحكومة لا تدرس حاليا رفع دعم الخبز وستسعى بدلا من ذلك إلى إبرام اتفاق بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الدولي لتحسين الأمن الغذائي.

واثمرت الاتصلات التي اجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الاتفاق على حل مؤقت لازمة الخبز بتأمين سلفة مالية بالتنسيق مع وزارة المالية افساحا في المجال أمام المطاحن لمزاولة عملها اليوم الثلاثاء.

كان وزير الاقتصاد أكد في بيان انه ينتظر من مصرف لبنان صرف الاعتمادات اللازمة لدعم القمح تلبية لحاجات السوق بغيىة تسريع الالية الازمة لدعم الكميات الموجودة وادخال الشحنات الجديدة من القمح الى لبنان.

المصدر:يونيوز