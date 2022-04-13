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تحقيقات متواصلة في إطلاق النار في نيويورك.. والبيت الأبيض يطلع بايدن على التطورات

أكدت شرطة مدينة نيويورك الأميركية أنه لا توجد أي مواد متفجرة نشطة في الوقت الراهن في موقع إطلاق النار بمحطة مترو أنفاق بروكلين، بالإضافة إلى العثور على "مواد غير منفجرة" بالمحطة.
رمز الخبر: ۶۶۰۵۵
تأريخ النشر: 12 April 2022

وذكرت شرطة نيويورك، عبر تويتر أنه "فيما يتعلق بحادث إطلاق النار على العديد من الأشخاص في محطة مترو أنفاق بروكلين، لا توجد مواد متفجرة نشطة في هذا الوقت". ودعت الشرطة المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث.

وأسفر حادث إطلاق نار في محطة مترو بضاحية بروكلين بمدينة نيويورك الأميركية عن إصابة 13 شخصا على الأقل بينهم حالة واحدة حرجة.

ونقلت شبكة "سي. إن. إن" الأميركية، عن مصادر في الشرطة، "أصيب 13 شخصًا على الأقل في إطلاق نار في محطة مترو أنفاق بروكلين بينهم ضحية واحدة في حالة حرجة".

ونقلت الشبكة الأميركية عما أفادت به هيئة النقل الحضرية المشغلة لأنظمة النقل في نيويورك، "تعليق خطوط مترو الأنفاق المتعددة في بروكلين بسبب التحقيق في الحادث".

في غضون ذلك، أصدرت إدارة شرطة نيويورك تحذيراً للمنطقة المتضررة. وقالت شرطة نيويورك "بسبب التحقيق، ينبغي تجنب منطقة شارع 36 ومنطقة الجادة الرابعة في بروكلين. توقعوا سيارات الطوارئ والتأخير في المنطقة المحيطة".

ونشرت سلطات نيويورك تعزيزات أمنية كبيرة في شارع 36 والجادة الرابعة في بروكلين حيث وقع الحادث.

من جهته أكد البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على آخر التطورات المتعلقة بإطلاق النار في مترو أنفاق بروكلين بنيويورك، فيما قال وزير النقل الأميركي "نراقب عن كثب التطورات بعد الأخبار الصادمة القادمة من بروكلين".

المصدر:يونيوز

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