الدفاع تنشر مشاهد لتدمير طائرة "بيرقدار" بصواريخ من فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر إطلاق صاروخين من نظام شتيل الصاروخي المضاد للطائرات واديا الى تدمير طائرة بدون طيار من نوع بيرقدار.

نفّذت القوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية استهدفت طائرة دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر إطلاق فرقاطة أسطول البحر الأسود صواريخ على الاهداف الاوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان مرفق بالفيديو دمر "طاقم الفرقاطة التابعة لأسطول البحر الأسود بالقرب من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم مركبة جوية بدون طيار من نوع بيرقدار".

واضاف بيان الوزارة انه "تم تدمير الهدف بإطلاق صاروخين من نظام شتيل الصاروخي المضاد للطائرات."

واوضح البيان: نفذت الطائرة بدون طيار استطلاعا لأعمال سفن أسطول البحر الأسود، وكذلك المواقع الساحلية والبرية للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية، الواقعة في شبه جزيرة القرم وفي الجزء الجنوبي من أوكرانيا.

المصدر:يونيوز