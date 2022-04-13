النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۹مشاهدات
‍ پ

مؤسسة شهيد الايرانية تقدم مساعدات مالية لأسر الشهداء في قطاع غزة

قدمت مؤسسة "شهيد" الإيرانية مساعدات مالية لأسر الشهداء في قطاع غزة، في ظل الحصار الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.
رمز الخبر: ۶۶۰۴۳
تأريخ النشر: 12 April 2022

وشكر أهالي شهداء فلسطين إيران قيادة وشعبًا على تقديم مساعدتهم في ظل الظروف الصعبة، واعتبر الأهالي في تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، أنّ طهران بهذه الطريقة تعزز من صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبحسب مسؤول في جمعية الأنصار بغزة سامي أبو عيادة فإن هذه المساعدة تأتي من مؤسسة الشهيد في إيران. وأشار أبو عيادة إلى أنّ المساعدة هي عبارة عن مليون وثمانمئة ألف دولار مقسمة على شهداء الإنتفاضة، شهداء سيف القدس وشهداء الـ2014.

ولفت المسؤول في جمعية الأنصار بغزة في تصريح ليونيوز، إلى أن هذه المساعدة تأتي تعزيزًا لصمود الشعب الفلسطيني خصوصًا في قطاع غزة في الوضع الإقتصادي الصعب الذي يمرّ فيه الأهل في القطاع.

وشكر أبو عيادة إيران على تقديم مساعدتها، طالبًا منها المزيد من الدعم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني خصوصًا في قطاع غزة.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
متحدث الحكومة: قائد الثورة يثق بالشباب لحل مشاكل البلاد
الشعب اليمني يقرر مصيره بروح المقاومة
الاعداء يسعون وراء الحرب المعرفية في الاجواء الافتراضية
وفد ايراني يلتقي في اربيل مسعود بارزاني وعددا من كبار المسؤولين الاكراد
وزير النفط : اكثر من 150 شركة معرفية تنشط في الصناعة النفطية للبلاد
السفير اليمني في طهران: التفاوض يجب أن يكون يمنيا وفي صنعاء
الرئيسي يؤكد الجدية في متابعة صياغة الوثيقة الشاملة لتطوير المجلس الاعلى للثورة الثقافية
المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال ومستوطنيه من اقتحام الأقصى
إصابة 13 شخصًا بإطلاق نار في محطة قطارات بنيويورك
"ريحة البلاد".. مكب نفايات يتحول لمتحف ثقافي مميز يحتضن مؤتمرات وعروض موسيقية ومسرحية
الكاظمي: أتمنى من القوى السياسية أن تعمل بكل جد للاتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة
رئيس الجمهورية: الاتفاق مع صندوق النقد من شأنه الدفع قدماً في عودة الإزدهار
هوندا تطرح 30 موديلاً جديداً للسيارات الكهربائية بحلول 2030
صيد السمك وسيلة للتغلب على ساعات الصيام الطويلة
بعد توقف بسبب جائحة كورونا.. حافظات مياه زمزم تعود لأروقة المسجد الحرام بمكة المكرمة
مفهوم: الاجراءات الاقتصادية العدوانية
السيد نصرالله : نقف بكل اعزاز وتقدير أمام بطولات رجال ونساء وأطفال وشيوخ فلسطين
مجلس القيادة الرئاسي الجديد - الخلفيات والأهداف
من هو شهباز شريف الذي أدى اليمين الدستورية كرئيس للحكومة؟
اللجنة المالية تناقش مع نائب رئيس مجلس النواب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية
موسكو تسلم الأمم المتحدة أدلة تؤكد تحضير كييف لفبركات تتهم بها روسيا
تشييع حاشد للشهيد علي الرز الذي قضى في انفجار بنعفول جنوب لبنان
مرشحة اليمين للرئاسة الفرنسية حول إخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي: ليس لدي مشروع خفي
حركة أمل: حادث بنعفول ناجم عن ماس كهربائي تبعه انفجار قوارير أوكسيجين
والدة الشهيد محمد زكارنة: كان يطمح للشهادة وينتظرها بفارغ الصبر
انفجار مجهول في بلدة بنعفول في قضاء صيدا يسفر عن وقوع جرحى
تحالف السيادة يعقد اجتماعاً في محافظة الأنبار بحضور الحلبوسي والخنجر
المقاومة في جنين تربك الإحتلال بعد فشل الحلول الأمنية في التعامل معها
القوات المسلحة تعلن القبض على قيادي "بالغ الأهمية" في تنظيم داعش
البرلمان ينتخب شهباز شريف رئيساً للوزراء