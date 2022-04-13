مؤسسة شهيد الايرانية تقدم مساعدات مالية لأسر الشهداء في قطاع غزة

قدمت مؤسسة "شهيد" الإيرانية مساعدات مالية لأسر الشهداء في قطاع غزة، في ظل الحصار الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.

وشكر أهالي شهداء فلسطين إيران قيادة وشعبًا على تقديم مساعدتهم في ظل الظروف الصعبة، واعتبر الأهالي في تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، أنّ طهران بهذه الطريقة تعزز من صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبحسب مسؤول في جمعية الأنصار بغزة سامي أبو عيادة فإن هذه المساعدة تأتي من مؤسسة الشهيد في إيران. وأشار أبو عيادة إلى أنّ المساعدة هي عبارة عن مليون وثمانمئة ألف دولار مقسمة على شهداء الإنتفاضة، شهداء سيف القدس وشهداء الـ2014.

ولفت المسؤول في جمعية الأنصار بغزة في تصريح ليونيوز، إلى أن هذه المساعدة تأتي تعزيزًا لصمود الشعب الفلسطيني خصوصًا في قطاع غزة في الوضع الإقتصادي الصعب الذي يمرّ فيه الأهل في القطاع.

وشكر أبو عيادة إيران على تقديم مساعدتها، طالبًا منها المزيد من الدعم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني خصوصًا في قطاع غزة.

المصدر:يونيوز