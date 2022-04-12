بوتين: روسيا ستستأنف برنامج القمر وستنفذ كل خطط قطاع الفضاء على الرغم من كل الصعوبات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لقاعدة "فوستوشني" الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستستأنف برنامج القمر، مشددًا على أن روسيا ستنفذ خططها في مجال الفضاء على الرغم من الضغوطات الخارجية. وأكد أن عزل روسيا مستحيل والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها بلا أدنى شك.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لقاعدة "فوستوشني" الفضائية أن بلاده ستستأنف برنامج القمر، مشددًا على أن روسيا ستنفذ "كل خططها في مجال الفضاء على الرغم من الصعوبات والمحاولات الخارجية التي تمنعنا من المضي قدمًا".

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي خلال زيارة قام بها إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي في مقاطعة آمور بشرق روسيا بمناسبة يوم الفضاء، في الذكرى الـ61 لأول تحليق فضائي في العالم، والذي يصادف اليوم (12 نيسان أبريل 2022).

ووفقًا للرئيس الروسي فإن الحديث يجري عن إطلاق جهاز "لونا 25" (القمر-25) الأوتوماتيكي، كذلك أكد الرئيس بوتين أن روسيا ستواصل تنفيذ جميع خططها في مجال الفضاء، على الرغم من الضغوطات من الخارج (العقوبات).

وقال بوتين بمناسبة عيد رواد الفضاء: "تأمرنا رغبة أجدادنا في المضي قدمًا بالرغم من أي صعوبات وأي محاولات تمنعنا في هذه الحركة من الخارج. بالتأكيد سننفذ جميع الخطط باستمرار وإصرار".

وأضاف: "سنستمر في إنشاء جيل جديد من سفن النقل وتقنيات الطاقة الفضائية النووية، حيث لدينا بالتأكيد ميزة جيدة جدًا وواضحة تمامًا. لنستأنف البرنامج القمري".

وتابع الرئيس الروسي قائلاً: "أود أن أؤكد أننا بحاجة إلى مواجهة تحديات استكشاف الفضاء بنجاح. من أجل حل مهام التنمية الوطنية بشكل أكثر فعالية هنا على الأرض، وتعزيز أمننا وسيادتنا التكنولوجية، وخلق تطورات متقدمة في مجال الروبوتات والإلكترونيات الدقيقة، والبيئة، والطب، والطاقة الجديدة، وكذلك الملاحة والاتصالات".

وأردف أنه "لمزيد من إدخال الخدمات الرقمية في جميع قطاعات الاقتصاد والإدارة العامة والتعليم والرعاية الصحية، في الحياة اليومية للناس، من الضروري استخدام قدرات تقنيات المعلومات الفضائية على مستوى جديد. تحقيقا لهذه الغاية، في إطار برنامج "اسفير"، نعتزم توسيع الإمكانات الكمية والنوعية لكوكبة الأقمار الصناعية بشكل كبير".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا وبيلاروس ستقومان بشكل مشترك في بناء البنية التحتية في قطاع الفضاء، وطلب من وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" توفير التدريب والطيران إلى الفضاء لممثل بيلاروس.

وأكد بوتين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها دون أي شك، لافتًا إلى أن صدام روسيا مع القوى المناهضة لها في أوكرانيا، كان حتميًا.

وشدّد على أن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا "مفهومة تمامًا، فهي "نبيلة"، وأضاف: "الهدف الرئيسي هو مساعدة سكان دونباس وشعب دونباس الذي اعترفنا به، واضطررنا إلى القيام بذلك لأن سلطات كييف، بتشجيع من الغرب، رفضت الامتثال لاتفاقات مينسك الهادفة الى حل سلمي لقضية دونباس".

وأوضح بوتين أن "أوكرانيا بدأت تتحول إلى موطئ قدم مناهض لروسيا، وبدأت براعم القومية والنازية الجديدة التي كانت موجودة منذ فترة طويلة، في النمو هناك".

وأكد أنه "تمت تغذية نمو النازية الجديدة بشكل متعمد، وكان صدام روسيا مع هذه القوى أمرا حتميا، لقد كانوا بصدد اختيار التوقيت المناسب للهجوم".

وأشاد بوتين بأداء الجيش الروسي في أوكرانيا، قائلاً: "يشارك ضباطنا اليوم في العملية العسكرية الخاصة في دونباس بأوكرانيا، وهم يقدمون المساعدة لجمهوريتي دونباس الشعبيتين، ويتصرفون بشجاعة وكفاءة مهنية وفعالية، ويستخدمون أحدث أنواع الأسلحة التي تتميز بمواصفات فريدة من نوعها، لا مثيل لها".

وأعلن الرئيس الروسي استعداد روسيا للتعاون مع جميع الشركاء الذين يرغبون في ذلك أيضًا، وأنها لا تسعى للانغلاق.

وقال: "لن نعزل أنفسنا. ومن المستحيل عموما فرض عزلة محكمة على أي طرف في العالم الحديث، أما عزل بلد ضخم بحجم روسيا فهو مستحيل بالتأكيد. لذلك، سنعمل مع أولئك من شركائنا الذين يريدون التعاون".

المصدر:يونيوز