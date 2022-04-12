وزارة الدفاع تنشر لقطات لإطلاق فرقاطة أسطول البحر الأسود صواريخ كاليبر على أهداف في أوكرانيا

نفّذت القوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية بصواريخ كاليبر على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر إطلاق فرقاطة أسطول البحر الأسود صواريخ كاليبر على أهداف أرضية في أوكرانيا.

وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء قيام طاقم "فرقاطة أسطول البحر الأسود من البحر الأسود بإطلاق صواريخ كاليبر من سفينة صواريخ صغيرة تابعة لأسطول البحر الأسود على منشآت البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية."

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال إنها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز