النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۴مشاهدات
‍ پ

بوتين: عزل روسيا مستحيل والعملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها بلا أدنى شك

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة قام بها إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي، اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها دون أي شك، مشيرًا إلى أن صدام روسيا مع القوى المناهضة لها في أوكرانيا، كان حتميًا.
رمز الخبر: ۶۶۰۳۱
تأريخ النشر: 12 April 2022

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها دون أي شك، مشيرًا إلى أن صدام روسيا مع القوى المناهضة لها في أوكرانيا، كان حتميا.

كلام بوتين جاء خلال زيارة قام بها إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي في مقاطعة آمور بشرق روسيا بمناسبة يوم الفضاء الذي يصادف اليوم 12 أبريل، وذلك برفقة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وشدّد الرئيس الروسي في كلمته أمام عدد من رواد الفضاء، على أن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا "مفهومة تمامًا، فهي نبيلة".

وأضاف: "الهدف الرئيسي هو مساعدة سكان دونباس وشعب دونباس الذي اعترفنا به، واضطررنا إلى القيام بذلك لأن سلطات كييف، بتشجيع من الغرب، رفضت الامتثال لاتفاقات مينسك الهادفة الى حل سلمي لقضية دونباس".

وأشار بوتين إلى أن "أوكرانيا بدأت تتحول إلى موطئ قدم مناهض لروسيا، وبدأت براعم القومية والنازية الجديدة التي كانت موجودة منذ فترة طويلة، في النمو هناك".

وشدد على أنه "تمت تغذية نمو النازية الجديدة بشكل متعمد، وكان صدام روسيا مع هذه القوى أمرا حتميا، لقد كانوا بصدد اختيار التوقيت المناسب للهجوم".

وأشاد بوتين بأداء الجيش الروسي في أوكرانيا، وقال: "يشارك ضباطنا اليوم في العملية العسكرية الخاصة في دونباس بأوكرانيا، وهم يقدمون المساعدة لجمهوريتي دونباس الشعبيتين، ويتصرفون بشجاعة وكفاءة مهنية وفعالية، ويستخدمون أحدث أنواع الأسلحة التي تتميز بمواصفات فريدة من نوعها، لا مثيل لها".

وأكد بوتين استعداد روسيا للتعاون مع جميع الشركاء الذين يرغبون في ذلك أيضا، وأنها لا تسعى للانغلاق.

وقال:"لن نعزل أنفسنا. ومن المستحيل عموما فرض عزلة محكمة على أي طرف في العالم الحديث، أما عزل بلد ضخم بحجم روسيا فهو مستحيل بالتأكيد. لذلك، سنعمل مع أولئك من شركائنا الذين يريدون التعاون".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيس وزراء ايطاليا وتبون يرعيان توقيع اتفاقية بين "سوناطراك" و"إيني" لتزويد إيطاليا بالغاز
مجلس الأمن الدولي يبحث تطورات كورونا: أكثر من مليون إصابة بالمرض في يوم واحد
بوريل: دعونا لا نتوهم .. وقف النفط والغاز من روسيا لن يوقف الجيش الروسي
لافروف: العملية العسكرية تهدف لإنهاء هيمنة امريكا والغرب يعتبر أوكرانيا منطلقًا لمواجهتنا
اللجنة المالية تناقش مع نائب رئيس مجلس النواب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية
الخارجية: لعدم زيادة مشتريات الطاقة من روسيا وتزايد انتهاكات حقوق الانسان في الهند
بوتين: روسيا ستستأنف برنامج القمر وستنفذ كل خطط قطاع الفضاء على الرغم من كل الصعوبات
وزارة الدفاع تنشر لقطات لإطلاق فرقاطة أسطول البحر الأسود صواريخ كاليبر على أهداف في أوكرانيا
بوتين: عزل روسيا مستحيل والعملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها بلا أدنى شك
رئيس وزراء ألبانيا لشولتس: تركيا عنصر أمني مهم جدًا لأوروبا
مواجهات في جنين بعد اقتحام الإحتلال للحي الشرقي من المخيم
الكاظمي يشارك كادر مصفى الدورة مائدة الإفطار ويعلن اتخاذ قرارات جريئة لحماية المواطنين
مرشحة اليمين للرئاسة الفرنسية حول إخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي: ليس لدي مشروع خفي
رئيسة الحكومة تبحث مع وفد اوروبي الاستحقاقات السياسية القادمة في تونس
الاحتلال يقتحم حرم جامعة خضوري ويصيب طالبين بالرصاص والعشرات بالاختناق
بوريل: ورقة العقوبات ضد موسكو حاضرة دائمًا على طاولتنا
مسؤول: الاعلاميون ضيوف رئيس الجمهورية على مأدبة الافطار الليلة
الزاملي يلتقي بالمحتجين على ارتفاع اسعار الوقود ويؤكد تريث الوزارة بالقرار
قيادي بالجهاد الاسلامي: الاحتلال فشل في ترميم صورته المهزوزة
مصور ايراني يتألق في جائزة اسيا للتصوير الفوتوغرافي
لوبان تتعهد بـ"إعادة ترتيب فرنسا" خلال 5 سنوات في حال فوزها
وزير المواصلات القطري يؤكد على رفع العراقيل عن مسار التعاون مع ايران
رئيسي يوجه بمتابعة حل مشكلة العواصف الترابية مع دول الجوار
انفجار بالوعة يثير الذعر في ساحة "التايمز سكوير" بنيويورك
وزارة الدفاع تعلن تدمير معدات منظومة "اس-300" تم تسليمها إلى كييف من أوروبا مؤخرًا
متحدث الحكومة: من مسؤوليتنا استيفاء الديون المستحقة على الدول الاخرى لايران
تظاهرات منددة بالتمييز الذي يتعرض له الناطقون بالروسية
الكرملين: لن تستقر أوروبا بانضمام السويد وفنلندا الى حلف الناتو
الآلاف يشاركون في أضخم إفطار جماعي في منطقة الزناقطة بمدينة الأقصر
وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة لأسلحة ثقيلة ولا وقت للأعذار