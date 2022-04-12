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رئيس وزراء ألبانيا لشولتس: تركيا عنصر أمني مهم جدًا لأوروبا

عقد المستشار الألماني أولاف شولتس، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في برلين، امس الاثنين، حيث قال الاخير إن تركيا تعد عنصرًا أمنيًا مهما جدًا لأوروبا بأكملها.
رمز الخبر: ۶۶۰۳۰
تأريخ النشر: 12 April 2022

أكد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، أن تركيا تحمل أهمية كبيرة لأمن أوروبا بأسرها.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عقب لقائهما في العاصمة الألمانية برلين، مساء الإثنين، وردًا على سؤال صحفي حول ما إذا كان تأثير دول مثل روسيا أو الصين أو تركيا أو بلدان عربية على دول غرب البلقان قد ازداد في العامين الماضيين، ذكر راما أنه ليس كل الجهات الفاعلة أو الأطراف الثالثة التي يمكن أن يكون لها تأثير على غرب البلقان، لها نفس التأثير.

ولفت راما أن التأثير الروسي في المنطقة يمثل مشكلة لا سيما في ظل الظروف الحالية، مبينا أن ذلك يظهر ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بتقريب كل دول غرب البلقان منه.

وأكد راما أن تركيا ليست طرفا ثالثًا بل شريكًا استراتيجيًا لألبانيا.

وقال: "تعد تركيا عنصرًا أمنيًا مهما جدًا لأوروبا بأكملها".

من جهته، قال المستشار الألماني شولتس إن تكامل دول غرب البلقان مع الاتحاد الأوروبي مهم للغاية وإن تحقيق ذلك هو أحد أكبر مهام التكتل.

وأضاف: "منطقة غرب البلقان تتمتع بأهمية استراتيجية بالنسبة لألمانيا وهي جزء من أوروبا".

ولفت إلى أن ألمانيا تؤيد بدء مفاوضات انضمام ألبانيا وشمال مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.

وتابع: "هذا يصب في مصلحتنا المشتركة ومهم للغاية لاستقرار المنطقة وبالتالي لأوروبا بأكملها".

المصدر:يونيوز

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