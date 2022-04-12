مواجهات في جنين بعد اقتحام الإحتلال للحي الشرقي من المخيم

اندلعت صباح اليوم الثلاثاء اشتباكات مسلحة بين قوات الإحتلال ومقاومين من كتيبة جنين، التي تصدت لاقتحام قوات الاحتلال في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات خاصة في جيش الاحتلال مدعومة بالأسلحة والعتاد اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة، بينما تصدى المقاومين لها.

وأفادت المصادر بأن قوات كبيرة من قوات الاحتلال حاصرت منزل الصحفي مجاهد السعدي وطالبت شقيقه بتسليم نفسه، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ضرغام زكارنة خلال اقتحام الحي الشرقي في مدينة جنين

ويشار إلى مدينة جنين ومخيمها تعيش حالة من الاستنفار وخاصة بعد توعد الاحتلال بتنفيذ عملية اقتحام واسعة للمخيم لتنفيذ اعتقالات بحق عددٍ من المطلوبين، وبالإضافة إلى اعتقال والد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب الذي رفض تسليم نفسه.

المصدر:يونيوز