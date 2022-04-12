رئيسة الحكومة تبحث مع وفد اوروبي الاستحقاقات السياسية القادمة في تونس

إستعرضت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان مع وفد من لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي الاستحقاقات السياسية القادمة من أجل استكمال مسار البناء الديمقراطي في تونس عبر الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية.

وأكدت رمضان خلل استقبالها الوفد الاوروبي في قصر الحكومة بالقصبة بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي وسفير الاتحاد الاوروبي بتونس ماركوس كورنارو، على المسار التشاركي الذي إعتمد منذ الاعلان عن خارطة الطريق الذي انطلق باللقاءات مع المنظمات الوطنية ليشمل لاحقا كل ممثلي المجتمع المدني.

من جهته عبّر الوفد الأوروبي عن إعتزازه بالعلاقات المميزة التي تجمع تونس بالاتحاد الاوروبي، مؤكدا وقوفه ومساندته لتونس في مسارها الاصلاحي من أجل تدعيم الديمقراطية.

وشدّد على ضرورة احترام مبادئ التشاركية والتعددية والتمثيلية في بقية مراحل خارطة الطريق، مؤكدا على أهمية انجاح التجربة التونسية واستعداده لوضع خبرته وتجربته لمساعدة تونس على اتمام استحقاقاتها السياسية في افضل الظروف.

المصدر:يونيوز