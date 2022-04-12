بوتين خلال لقائه لوكاشينكو: علينا استغلال جميع الفرص المحتملة لدعم بعضنا البعض

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه يجب على الدولتين استغلال جميع الفرص المحتملة لدعم بعضهما البعض، بما في ذلك في مجال الفضاء.

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على روسيا وبيلاروس استخدام جميع الفرص الممكنة، للدعم المتبادل بين الطرفين، بما في ذلك وفي مجال الفضاء.

وقال بوتين، خلال لقائه مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو: "في هذه الظروف الجديدة وعل خلفية هذا الضغط الخارجي، لدينا فرص جديدة لاستخدام كل إمكاناتنا لدعم بعضنا البعض، لضمان التنمية دون قيد أو شرط، بما في ذلك وفي الصناعات عالية التقنية مثل الفضاء".

وأشار، إلى أنه تم القيام بالكثير في السنوات الأخيرة لتطوير التعاون، مؤكداً أن روسيا فتحت سوقها أمام البضائع البيلاروسية، موضحاً أن هذا، يمثل دعمًا جيدًا للتعاون بين الجانبين، وإلى أنه قد تم القيام بالكثير في السنوات الأخيرة لتطوير التعاون الثنائي.

بدوره، قال لوكاشينكو، ان بيلاروسيا يجب أن تشارك في المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا، وتساءل قائلا "لماذا نشعر بالقلق إزاء هذه العقوبات؟”

المصدر:يونيوز