النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۸مشاهدات
‍ پ

حركة المجاهدين الفلسطينية: مواقف الخائنین لاتؤثر في مقاومة الشعب الفلسطيني

فهذه المواقف مستنكرة ومرفوضة لأنها تعتبر طعنة نجلاء في خاصرة تضحيات أمتنا وشعبنا، وهي تفريط فاضح بالقدس ومسجدها الأقصى مسرى النبي محمد ص.
رمز الخبر: ۶۶۰۱۳
تأريخ النشر: 12 April 2022

قال مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية مؤمن عزيز ان مواقف الخائنین لاتؤثر في مقاومة الشعب الفلسطيني.

واضاف عزيز في بيان هذا نصه : يقول المولى عز وجل { وَلَا یَحزُنكَ قَوۡلُهُمۡۘ إِنَّ ٱلعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًاۚ هُوَ ٱلسَّمِیعُ ٱلعَلِیمُ }، فشعبنا الفلسطيني ومقاومته الأبية يؤمن بأن القوة والعزة بيد الله وأن النصر منة من الله لعباده المؤمنين الصادقين، فكم سيكون قوة وتأثير المطبعين ومواقفهم وقوتهم في مقابل قوة الله.

فطالما معنا الله عز وجل، ثم الصادقين المجاهدين في الأمة الذين يقفون مع شعبنا ومقاومتنا ويدعموننا بالمال والسلاح والخبرات ويساندونا في كل وقت وحين، فلن تؤثر فينا مثل هذه المواقف الآثمة، بل ستكون دافعاً لنا لمزيد من العطاء والبذل فنحن نعيش مرحلة التمايز فسطاط الحق وفسطاط الباطل.

الأنظمة والدول المطبعة تظن مخطئة أنها بمواقفها الآثمة وعلاقاتها الفاسدة مع هذا الكيان المؤقت تحافظ على عروشها وتحقق مصالحها الزائفة، ولكنها لا تعلم أنها تسير في طريق الهلاك ما لم تتراجع عن هذه الخطيئة الكبرى، لأن فلسطين على مر التاريخ فاضحة المنافقين ورافعة الصادقين.

فهذه المواقف مستنكرة ومرفوضة لأنها تعتبر طعنة نجلاء في خاصرة تضحيات أمتنا وشعبنا، وهي تفريط فاضح بالقدس ومسجدها الأقصى مسرى النبي محمد ص.

بفضل الله عز وجل فلسطين ارض مباركة ولادة للثوار والاحرار والمجاهدين الأبطال، وفي كل مرحلة من مراحل الصراع مع هذا المحتل كان فيها رجال مؤمنون صادقون يحملون هم الدين وتحرير فلسطين.

والجيل الذي نراه اليوم من شباب حر ومقاوم في عمليات الطعن والدهس والعمليات البطولية في بئر السبع والخضيرة وتل الربيع المحتلة هو نتاج تربية جيل عاش الصراع مع المحتل في كل مراحله وطورعليها وفق الأساليب والوسائل الحديثة.

هذا المد العملياتي المتدفق هو تعبير عن الحالة الثورية والغليان الشعبي التي يمارسه شعبنا في مواجهة مخططات العدو الاستيطانية وممارسات القضم والضم للارض الفلسطينية في الضفة، بالاضافة الى الهجمة التهويدية الخبيثة التي تسارعت وتصاعدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة في القدس والنقب والداخل المحتل.

وشعبنا في الضفة والداخل المحتل هم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني الذي يعمل على قلب رجل واحد لازاحة هذا الكيان المؤقت عن الوجود.

شعبنا الفلسطيني عاش العديد من مراحل النضال ضد المحتلين والغزاة منذ الاحتلال البريطاني وحتى يومنا هذا، فقد تختلف التكتيكات والأساليب ولكن يبقى العمل ضمن استراتيجية واحدة هي استراتيجية التحرير والعودة المباركة بإذن الله.

اليوم المرحلة تعتمد على تصعيد المواجهة مع هذا المحتل في كافة مناطق تواجد شعبنا بالتكتيكات المناسبة حسب الطبيعة التي تفرضها الجغرافيا الموجود بها شعبنا وصولا الى الهدف المنشود.

غزة ليست بمنأى عن ما يحدث في كل فلسطين المحتلة بل هي ركن أساسي في الصراع مع المحتل وهي رأس المقاومة الفلسطينية ونواة التحرير وهي حاضرة بمقاومتها وتجهيزاتها ومقاتليها، ومعركة سيف القدس التي خاضتها غزة ومقاومتها في ايار الماضي ما زالت حاضرة وشاهد عملي.

والفصائل الفلسطينية لها دور بارز ومهم في تحشيد وتحريض وتعبئة الشعب الفلسطيني للعمل وفق استراتيجية التحرير، فهي تعمل وفق رؤية شاملة وتكاملية مع شعبنا الفلسطيني في كافة مناطق تواجده، فالجهد الشعبي يتكامل مع العمل الفصائلي الذي يصب في بوتقة التحرير الشامل باذن الله.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيس وزراء ايطاليا وتبون يرعيان توقيع اتفاقية بين "سوناطراك" و"إيني" لتزويد إيطاليا بالغاز
مجلس الأمن الدولي يبحث تطورات كورونا: أكثر من مليون إصابة بالمرض في يوم واحد
بوريل: دعونا لا نتوهم .. وقف النفط والغاز من روسيا لن يوقف الجيش الروسي
لافروف: العملية العسكرية تهدف لإنهاء هيمنة امريكا والغرب يعتبر أوكرانيا منطلقًا لمواجهتنا
اللجنة المالية تناقش مع نائب رئيس مجلس النواب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية
الخارجية: لعدم زيادة مشتريات الطاقة من روسيا وتزايد انتهاكات حقوق الانسان في الهند
بوتين: روسيا ستستأنف برنامج القمر وستنفذ كل خطط قطاع الفضاء على الرغم من كل الصعوبات
وزارة الدفاع تنشر لقطات لإطلاق فرقاطة أسطول البحر الأسود صواريخ كاليبر على أهداف في أوكرانيا
بوتين: عزل روسيا مستحيل والعملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها بلا أدنى شك
رئيس وزراء ألبانيا لشولتس: تركيا عنصر أمني مهم جدًا لأوروبا
مواجهات في جنين بعد اقتحام الإحتلال للحي الشرقي من المخيم
الكاظمي يشارك كادر مصفى الدورة مائدة الإفطار ويعلن اتخاذ قرارات جريئة لحماية المواطنين
مرشحة اليمين للرئاسة الفرنسية حول إخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي: ليس لدي مشروع خفي
رئيسة الحكومة تبحث مع وفد اوروبي الاستحقاقات السياسية القادمة في تونس
الاحتلال يقتحم حرم جامعة خضوري ويصيب طالبين بالرصاص والعشرات بالاختناق
بوريل: ورقة العقوبات ضد موسكو حاضرة دائمًا على طاولتنا
مسؤول: الاعلاميون ضيوف رئيس الجمهورية على مأدبة الافطار الليلة
الزاملي يلتقي بالمحتجين على ارتفاع اسعار الوقود ويؤكد تريث الوزارة بالقرار
قيادي بالجهاد الاسلامي: الاحتلال فشل في ترميم صورته المهزوزة
مصور ايراني يتألق في جائزة اسيا للتصوير الفوتوغرافي
لوبان تتعهد بـ"إعادة ترتيب فرنسا" خلال 5 سنوات في حال فوزها
وزير المواصلات القطري يؤكد على رفع العراقيل عن مسار التعاون مع ايران
رئيسي يوجه بمتابعة حل مشكلة العواصف الترابية مع دول الجوار
انفجار بالوعة يثير الذعر في ساحة "التايمز سكوير" بنيويورك
وزارة الدفاع تعلن تدمير معدات منظومة "اس-300" تم تسليمها إلى كييف من أوروبا مؤخرًا
متحدث الحكومة: من مسؤوليتنا استيفاء الديون المستحقة على الدول الاخرى لايران
تظاهرات منددة بالتمييز الذي يتعرض له الناطقون بالروسية
الكرملين: لن تستقر أوروبا بانضمام السويد وفنلندا الى حلف الناتو
الآلاف يشاركون في أضخم إفطار جماعي في منطقة الزناقطة بمدينة الأقصر
وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة لأسلحة ثقيلة ولا وقت للأعذار