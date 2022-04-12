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زعيم الطائفة اليهودية: تحرير السواحل وانقاذ المصانع المغلقة من انجازات الرئيس رئيسي

اعتبر زعيم الطائفة اليهودية في ايران "یونس حمامي لاله‌زار" تحرير السواحل وانقاذ المصانع المغلقة من الانجازات المهمة التي حققتها حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي.
رمز الخبر: ۶۶۰۰۸
تأريخ النشر: 12 April 2022

وأشار حمامي لاله‌زار الى الانجازات التي حققتها الحكومة الحالية منذ استلامها ادارة شؤون البلد خلال 6 أشهر، مؤكدا أنها حققت الكثير من الانجازات وحل المشاكل بفضل المتابعة الجادة لها حيث تم تحرير السواحل وتشغيل المصانع المعطلة من جديد وعودة العمال الى مصانعهم.
وأشاد هذا الزعيم الديني للطائفة اليهودية بالمتابعة الجادة التي يقوم بها رئيس الجمهورية لحل المشاكل واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن الرئيس رئيسي استطاع تنفيذ هذه القرارات في المهلة التي حددها لهذا الغرض.
وشدد على أن من القرارات المهمة التي اعتمدتها الحكومة الحالية هو فصل سير الاقتصاد الايراني عن المفاوضات النووية التي أكد عليها قائد الثورة الاسلامية خلال الاعوام الماضية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة بذل الجهود لافشال الحظر الظالم من خلال الاعتماد على القدرات الداخلية.

المصدر:فارس 

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