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حركة أمل: حادث بنعفول ناجم عن ماس كهربائي تبعه انفجار قوارير أوكسيجين

أعلنت حركة أمل أن انفجار بنعفول الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء في بلدة بنعفول في قضاء صيدا جنوب لبنان، هو نتيجة احتكاك كهربائي نشب على إثره حريق أدى إلى إنفجار قوارير الأوكسيجين المخزّنة في المبنى، كانت مخصصة لحالات كورونا في البلدة.
رمز الخبر: ۶۶۰۰۷
تأريخ النشر: 12 April 2022

وأوضحت الحركة في بيان، أن الانفجار وقع في مبنى ملاصق لمبنى بلدية بنعفول الجنوبية، والذي يشغل جزء منه الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية.

وأشار البيان إلى أنه وعلى إثر الانفجار، استشهد الشاب علي الرز نجل رئيس البلدية توفيق، بالإضافة إلى وقوع عدد من المصابين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى الراعي في صيدا.

وكان الجيش اللبناني قد فرض طوقاً أمنياً في محيط الانفجار، فيما تتواصل جهود الدفاع المدني اللبناني للبحث بين الأنقاض عن مصابين أو ضحايا.

وأدى الانفجار إلى تدمير مبنى البلدية، في وقت فتحت القوى الامنية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر:يونيوز

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